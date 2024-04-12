Проблема в нас самих. Карпачев объяснил, почему родители боятся отпускать детей на обучение за границу
Украинский психолог Дмитрий Карпачев рассказал, что родители боятся отпускать детей на обучение за границу, потому что они не уверены в них. В частности, это касается ситуаций, когда взрослые не знают, смогут ли подростки решить какую-нибудь проблему, которая произойдет в их жизни.
Специалист уверен, что проблема в самих родителях, а не в детях, ведь они не смогут всю жизнь быть рядом и следить за каждым шагом. Ребятам все равно придется вырасти и отделиться от мамы и папы. В частности, в период с 17 до 19 лет у юношей и девушек должны быть все навыки, которые помогут им жить самостоятельно и заботиться о себе. Об этом Карпачев рассказал на своем канале в Youtube.
"Мы же не можем всегда их опекать. Знаете, я так считаю, что в период с 17 до 19 лет, каждые родители сдают экзамен на свою воспитательскую компетентность. Ведь это такой пятый этап сепарации психологического отделения ребенка от родителей. И заключается он в том, что ребенок в этот период должен иметь все те навыки, которые помогут ему жить самостоятельно. Может не на таком же уровне, как и родители, но он должен иметь все для того, чтобы заботиться о себе", – сказал психолог.
Он добавил, что родителям, вместо того, чтобы бояться за своих детей, что они попадут впросак, нужно подумать о том, чему им нужно научить сына или дочь, чтобы за них не нужно было беспокоиться.
Психолог уверен, что именно от взрослых зависит, какой шанс будет у детей получить другую жизнь. Он уверяет, что даже если подростки поедут учиться за границу и потом вернутся, они все равно попытаются что-то изменить.
"Если ребенок всегда будет рядом с родителями, потому что они будут бояться отпустить и осознавать одновременно, что они не могут никак этот страх преодолеть, то ребенок просто повторит путь своих родителей. И у них будут внуки, которые тоже никуда не поедут", – говорит Карпачев.
Специалист заверяет, что если между родителями и детьми есть доверие, то они смогут влиять на ребят. Однако большинство их поступков будет зависеть от того, как они усвоили и поняли, чему их научили взрослые.
Он посоветовал родителям делать так, чтобы их ребенок не платил своим будущим и перспективам за их страхи.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Карпачев развеял четыре мифа об учебе и обратился к родителям.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!