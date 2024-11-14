Продолжается 8 часов, пересдать нельзя: что такое Сунин и почему экзамен в Южной Корее считают одним из самых сложных в мире

Выпускники школ в Южной Корее сдают один из самых сложных экзаменов в мире – Сунин. Для выполнения заданий они имеют восемь часов, четыре перерыва по 20 минут, обед продолжительностью 50 минут и только один шанс. Абитуриентов проверяют на уровень их знаний и способностей перед поступлением в университеты.

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Более того, баллы полученные на экзамене определяют, в какой именно вуз будут поступать выпускники, сообщает BBC. Тесты по каждому предмету длятся от 80 до 107 минут. Будущие студенты с особым вниманием готовятся к сдаче экзамена.

Сунин включает в себя пять обязательных предметов: корейский язык, математику, английский язык, историю Кореи или обществоведение или естествознание. Затем следует необязательный дополнительный экзамен по французскому, китайскому, японскому, русскому или арабскому языкам.

Многие выпускники соблюдают определенный рацион питания во время подготовки. Более того, им рекомендуют не употреблять острую пищу, блюда с использованием хлеба и лапши. А родители обмениваются между собой меню для детей в это время.

Некоторые ученики пытаются настроиться на режим экзамена – ложатся спать и просыпаются в определенное время. Кроме того, нельзя отвлекаться на посещение туалета, поэтому некоторые из выпускников даже пытаются контролировать свой мочевой пузырь. Поступающие уверяют, что подготовка к Сунину учит их достигать целей.

Кроме того, в преддверии экзаменов ученики проходят пробные тесты и это обязательное условие.

В помещениях, прилегающих к тем, где поступающие сдают экзамены, висят таблички с надписью "Удачи!". Результаты экзамена влияют на будущее социальное положение, восприятие другими и даже на отношения.

Соблюдать режим подготовки и распорядка дня накануне советуют также и учителя.

В этот день объединяется вся страна, чтобы поддержать поступающих. Более того, полицейские и пожарные готовятся к тому, чтобы сопровождать опаздывающих абитуриентов. А некоторые компании советуют приходить сотрудникам позже в этот день, чтобы облегчить дорожное движение.

Во время аудиотеста по английскому на 35 минут приостанавливают воздушное движение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что южнокорейские студенты подали в суд, потому что преподаватель закончил экзамен на 90 секунд раньше.

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