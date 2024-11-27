Профессор Киевской школы экономики назвал существенный перевес людей перед сервисами ИИ

Преимущество людей над искусственным интеллектом проявляется при длительном обдумывании заданий. Однако сервисы ИИ справляются с выполнением упражнений быстрее, чем эксперты в области науки.

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На этом заметил профессор Киевской школы экономики Юрий Дяченко в Facebook, ссылаясь на результаты исследования. В анализе приняло участие более 50 человек, имеющих опыт в области машинного обучения.

Люди-соперники и ИИ должны были выполнить задачи по программированию с учетом проблем разного характера, как формализации оптимизации, программирования и т.д.

"В результате оказалось, что лучшие ИИ-агенты справляются с выполнением задач за время до 2 часов значительно лучше, чем люди, но эксперты-люди со временем улучшают производительность гораздо быстрее. То есть преимущество людей над ИИ проявляется при длительном обдумывании задачи", – отметил Дяченко.

Он также добавил, что самые современные сервисы ИИ уже используют цепочки соображений. В частности, некоторые из них превосходят лучшее человеческое решение в одной из задач. Профессор отмечает, что ИИ-сервисы учатся и догоняют людей.

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