Проверьте свой IQ: головоломка со спичками

Головоломки чрезвычайно полезны для мозга, поскольку они стимулируют логическое мышление и развивают пространственное воображение. Такие задачи заставляют нас выходить за пределы стандартных паттернов восприятия, тренируя гибкость ума и способность к концентрации. Сегодня предлагается задача, которую нужно решить только одним действием. Смотрите изображение ниже.

С помощью спичек выложено заведомо неправильное уравнение: 9 - 8 = 15.

Ошибочное равенство нужно исправить, осуществив лишь одну-единственную манипуляцию – переставить только одну спичку, не добавляя новых и не убирая имеющиеся насовсем, чтобы получить математически правильный результат.

Ключ к решению кроется в трансформации второй цифры уравнения – восьмерки. Необходимо убрать правую верхнюю вертикальную палочку, входящую в состав цифры 8. В результате этого действия восьмерка мгновенно превращается в цифру 6, что кардинально меняет потенциальный результат математической операции.

Освобожденная спичка не остается в стороне, а становится частью математического оператора. Ее нужно перенести на знак минуса (-), расположенный между девяткой и бывшей восьмеркой. Вертикальная установка этой спички превращает вычитание в сложение, изменяя сам принцип вычисления в данном примере.

В результате этих несложных, но выверенных действий, мы получаем финальное уравнение: 9 + 6 = 15.

Регулярное решение подобных математических ребусов помогает поддерживать когнитивные функции в тонусе и является быстрым способом проверить собственный уровень сообразительности. Поэтому попробуйте решить еще одну задачу, которую предлагает OBOZ.UA.

