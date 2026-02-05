Проверьте свой IQ: математическая головоломка

Математические головоломки стали популярным способом быстро проверить внимательность и логику. Они часто скрывают ловушки, связанные с порядком выполнения действий. Именно поэтому такие примеры активно распространяются в соцсетях и вызывают споры. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Одно и то же выражение может дать разные ответы – в зависимости от того, как его толковать. Попробуйте решить задачу и проверить свой уровень аналитического мышления.

Перед вами пример:

42 ÷ 7(2 + 4) = ?

На первый взгляд все элементарно. Однако большинство людей дает неправильный ответ, потому что спешит или игнорирует порядок математических операций.

Ваша задача – найти правильный результат за 7 секунд.

Правильное решение

В математике действует правило порядка выполнения операций: сначала скобки, затем умножение и деление – слева направо.

Рассмотрим пример шаг за шагом.

Сначала выполняем действие в скобках:

2 + 4 = 6

Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их слева направо:

42 ÷ 7 = 6

6 × 6 = 36

Итак, правильный ответ – 36.

Что показывает этот тест

Такие задачи проверяют не столько скорость счета, сколько способность придерживаться логической последовательности. Люди с высоким уровнем аналитического мышления реже допускают ошибки из-за спешки.

Головоломка демонстрирует:

внимательность к математическим правилам;

способность мыслить структурировано;

умение не поддаваться интуитивному, но ошибочному ответу;

скорость обработки информации под давлением времени.

Ранее OBOZ.UA публиковал еще одну интересную математическую головоломку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.