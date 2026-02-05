Проверьте свой IQ: математическая головоломка
Математические головоломки стали популярным способом быстро проверить внимательность и логику. Они часто скрывают ловушки, связанные с порядком выполнения действий. Именно поэтому такие примеры активно распространяются в соцсетях и вызывают споры. Смотрите изображение ниже.
Одно и то же выражение может дать разные ответы – в зависимости от того, как его толковать. Попробуйте решить задачу и проверить свой уровень аналитического мышления.
Перед вами пример:
42 ÷ 7(2 + 4) = ?
На первый взгляд все элементарно. Однако большинство людей дает неправильный ответ, потому что спешит или игнорирует порядок математических операций.
Ваша задача – найти правильный результат за 7 секунд.
Правильное решение
В математике действует правило порядка выполнения операций: сначала скобки, затем умножение и деление – слева направо.
Рассмотрим пример шаг за шагом.
Сначала выполняем действие в скобках:
2 + 4 = 6
Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их слева направо:
42 ÷ 7 = 6
6 × 6 = 36
Итак, правильный ответ – 36.
Что показывает этот тест
Такие задачи проверяют не столько скорость счета, сколько способность придерживаться логической последовательности. Люди с высоким уровнем аналитического мышления реже допускают ошибки из-за спешки.
Головоломка демонстрирует:
- внимательность к математическим правилам;
- способность мыслить структурировано;
- умение не поддаваться интуитивному, но ошибочному ответу;
- скорость обработки информации под давлением времени.
Ранее OBOZ.UA публиковал еще одну интересную математическую головоломку.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.