'Пусть лазают по деревьям, падают и разбивают колени!' Как бег и игры на улице меняют мозг детей

Ученые утверждают, что один из способов улучшить самочувствие детей – это позволить им участвовать в рискованных играх под открытым небом. По словам экспертов, движение имеет решающее значение для развития детского мозга, улучшая баланс, координацию и эмоциональную регуляцию через игру.

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В исследовании, результаты которого опубликованы на сайте Tandfonline, приняли участие 622 ребенка. Они заполняли анкеты, с помощью которых ученые измерили их устойчивость и самочувствие до и после обучения на открытом воздухе. Как показывают проработанные ответы, показатели благосостояния участников росли на 23%, а устойчивость – на 36%.

Эксперты уверены, что именно рискованные игры на свежем воздухе помогают детям развивать социальные навыки, такие как дежурство и сотрудничество, что дает им инструменты для преодоления будущих проблем, воспитывает их интерес, пишет Phys Org.

Кроме того, по словам ученых, игры на свежем воздухе повышают настроение, улучшают сон и укрепляют иммунитет, а также неудачи способствуют устойчивости и обучению. Для воспитания всесторонне развитых, способных детей важно отдавать предпочтение движению над чрезмерным временем перед экраном.

Каждый раз, когда ребенок бегает, прыгает, лазит или играет в теги, он не просто тратит энергию – он буквально восстанавливает свой мозг, пишет The time of India, потому что движение является одним из самых мощных инструментов развития мозга ребенка. И называет 8 причин, почему нужно разрешать детям активные прогулки, даже если родителям они кажутся рискованными:

Движение формирует не только тело, но и мозг.

Игра приводит к повторению, и это полезно для мозга (развивается память).

Физическая игра стимулирует химические процессы в мозге, что делает детей более счастливыми.

Движение учит сосредоточенности, а не просто сжиганию энергии.

Игра поощряет решение проблем и творчества.

Активность на свежем воздухе – лучший сон, настроение и здоровье иммунитета.

Позвольте детям "испытать" физическую неудачу – так они учатся преодолевать трудности.

Время перед экраном не враг, но движение не подлежит обсуждению.

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