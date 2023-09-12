Подарок на День учителя своими руками: 5 простых, но милых идей для школьников

Каждый год день учителя в Украине отмечается в первое воскресенье октября. В 2023-м это будет 1 число. По советской традиции в этот день обычно поздравляют своих школьных наставников и дарят подарки. Однако, учитывая военное положение, было бы более целесообразным потратить финансы на поддержку наших военных, которые защищают Украину от российских оккупантов.

OBOZREVATEL предлагает пять способов оригинальных поздравлений преподавателей с профессиональным праздником. Им должно понравиться.

Что подарить учителю в 2023 году

Открытка-благодарность. Создайте особую собственноручно изготовленную поздравительную карточку. Вы можете использовать различные техники, такие как оригами, каллиграфия или аппликация, чтобы сделать ее особенной. Хорошей идеей станет коллективная работа. Например, на больших листах картона оставить цветные ладошки с пожеланиями, которые можно расположить в виде круга или сердца. По желанию площадь картона можно украсить разнообразными аппликациями или дополнительными стикерами со словами благодарности.

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Крафтовый букет. Вместо обычных цветов создайте крафтовый букет из собственноручно сделанных цветов. Они могут быть из бумаги, фоамирана или ткани. С помощью простых материалов можно создать индивидуальный подарок для преподавателя. Каждый учащийся может сделать свой особый цветок, и, затем, завернуть букет в праздничную бумагу. Украсить сердце букета можно цветком, который будет символизировать учителя.

Альбом с фотографиями. В такой альбом можно вставить не только фотографии на память, но и какие-то курьезные ситуации, связанные с учениками класса, которые были сняты. Такой подарок будет не только напоминать о временах обучения, но и смешить учителя. В альбоме можно создать отдельные разделы, например "Смешные мгновения нашего класса", которые можно подкрепить личными курьезами, сообщениями или карикатурами, связанные с классом: они будут обращать внимание на особую связь.

Ящик с письмами. Такие письма от руки — хороший способ тронуть классного руководителя. Почтовую копилку можно изготовить из дерева, картона или вообще использовать банку большого объема, украсив ее разными аксессуарами. На ящике можно разместить фото класса и фамилии одноклассников. В письме каждый учащийся пишет свое личное пожелание, которое будет читать только учитель. Также можно предложить учителю, перечитывая письма с пожеланиями, угадать, какой ученик это написал. Главное, чтобы преподаватель не догадался по почерку.

Слова благодарности в социальных сетях. В эпоху цифровых технологий у многих учителей есть страницы в соцсетях. Создайте оригинальные коллажи, выражая в сообщениях слова благодарности и поддержки. Используйте хештеги, например, #ВчителямДякую. Также такие коллажи можно распечатать и украсить ими класс, в котором преподает учитель.

Ранее OBOZREVATEL публиковал, когда в Украине празднуют День учителя в 2023 году.

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