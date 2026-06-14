Пышные вареники с клубникой на пару: как приготовить вкусное блюдо для детей

Сезон клубники – лучшее время для приготовления домашних вареников, которые многие помнят еще с детства. Особенно нежными они получаются именно на пару: тесто становится пышным, мягким и хорошо сочетается с сочной ягодной начинкой. Такое блюдо прекрасно подходит для завтрака, обеда или сладкого перекуса для всей семьи. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат всегда радует насыщенным летним вкусом.

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Идея приготовления пышных вареников с клубникой для детей опубликована на странице фудблогерши bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

мука " – " 500 г (или чуть больше, если нужно)

кефир – 350 мл

сода – 1 ч. л.

соль – щепотка

клубника – 300-400 г

сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. В большую миску просейте муку, добавьте соль и соду.

2. Влейте кефир и замесите мягкое эластичное тесто.

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3. Оно должно быть нежным и не прилипать к рукам.

4. Сформируйте из теста шар, накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 10–15 минут для отдыха.

5. Клубнику хорошо промойте, просушите и нарежьте небольшими кусочками.

6. Раскатайте тесто на рабочей поверхности и вырежьте кружочки с помощью стакана или специальной формы.

7. В центр каждого кружочка выложите немного клубники и добавьте небольшое количество сахара.

8. Хорошо зажмите края, чтобы начинка осталась внутри во время приготовления.

9. В кастрюле доведите воду до кипения.

10. Сверху установите металлическое сито или специальную пароварку так, чтобы оно не касалось воды.

11. Смажьте поверхность небольшим количеством масла и выложите вареники на расстоянии друг от друга.

12. Накройте крышкой и готовьте на пару примерно 5–6 минут. Если вареники небольшие, достаточно 2–3 минут.

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