Пышные вареники с клубникой на пару: как приготовить вкусное блюдо для детей
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Сезон клубники – лучшее время для приготовления домашних вареников, которые многие помнят еще с детства. Особенно нежными они получаются именно на пару: тесто становится пышным, мягким и хорошо сочетается с сочной ягодной начинкой. Такое блюдо прекрасно подходит для завтрака, обеда или сладкого перекуса для всей семьи. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат всегда радует насыщенным летним вкусом.
Идея приготовления пышных вареников с клубникой для детей опубликована на странице фудблогерши bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- мука " – " 500 г (или чуть больше, если нужно)
- кефир – 350 мл
- сода – 1 ч. л.
- соль – щепотка
- клубника – 300-400 г
- сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. В большую миску просейте муку, добавьте соль и соду.
2. Влейте кефир и замесите мягкое эластичное тесто.
3. Оно должно быть нежным и не прилипать к рукам.
4. Сформируйте из теста шар, накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 10–15 минут для отдыха.
5. Клубнику хорошо промойте, просушите и нарежьте небольшими кусочками.
6. Раскатайте тесто на рабочей поверхности и вырежьте кружочки с помощью стакана или специальной формы.
7. В центр каждого кружочка выложите немного клубники и добавьте небольшое количество сахара.
8. Хорошо зажмите края, чтобы начинка осталась внутри во время приготовления.
9. В кастрюле доведите воду до кипения.
10. Сверху установите металлическое сито или специальную пароварку так, чтобы оно не касалось воды.
11. Смажьте поверхность небольшим количеством масла и выложите вареники на расстоянии друг от друга.
12. Накройте крышкой и готовьте на пару примерно 5–6 минут. Если вареники небольшие, достаточно 2–3 минут.
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