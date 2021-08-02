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Рабочая группа при Минобразования одобрила новую методику преподавания истории Холокоста в школах

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Рабочая группа при Министерстве образования и науки Украины, в которую вошли ведущие учителя и методисты из 10 регионов страны, утвердила методические материалы для работы с онлайн-платформой "Красная точка памяти". Платформа посвящена изучению истории Второй мировой войны и Холокоста.

Уже в сентябре для широкой общественности ее представит Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", передает пресс-служба учреждения.

На основе этой платформы рабочая группа по вопросам оценки методических материалов при МОН также будет работать над созданием материалов для Национального урока памяти. Он запланирован к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра и пройдет одновременно во всех украинских школах.

Робоча група при Міноосвіти
Рабочая группа при МОН. Источник: Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"

Благодаря платформе "Красная точка памяти", созданной Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", ученики попробуют себя как исследователи. Под эгидой учителя они будут искать документальные свидетельства в домашних архивах и местных музеях, записывать короткие воспоминания очевидцев и смогут почувствовать себя носителями этой памяти. Все оцифрованные находки школьники будут самостоятельно добавлять на платформу. Каждое записанное свидетельство о Холокосте, Второй мировой войне станет той красной точкой, которая будет нанесена на специальную карту, где персональные истории будут налагаться на "большую историю".

Робоча група при Міноосвіти
Рабочая группа при МОН. Источник: Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"

"Использование инновационных и интерактивных материалов значительно повышает уровень образовательного процесса. Платформа "Красная точка памяти" даст ученикам возможность работать с реальными историческими источниками, которые они будут находить самостоятельно или с помощью родственников. Это научит школьников работать с артефактами и углублять знания. А самое главное – повысит интерес к историческим источникам, которого иногда не хватает современным ученикам", – подчеркнула главная специалистка главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Раиса Евтушенко.

Она выразила надежду, что этой инициативой заинтересуются не только школьные учителя, но и педагоги высших и профессионально-технических учебных заведений.

Робоча група при Міноосвіти
Рабочая группа при МОН. Источник: Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"

"Мы должны больше рассказывать о событиях, которые произошли в Киеве в 1941 году. Тем более, что у многих из нас есть воспоминания, связанные с трагедией Бабьего Яра", – подчеркнула она.

Платформа поможет учителям применить новые педагогические подходы и метод привлечения, который является очень эффективным в учебном процессе. А также развивать основные для учащихся компетенции: критическое и творческое мышление, а также навыки коммуникации и кооперации.

"Создание новых моделей преподавания истории Холокоста – одна из ведущих ценностей образовательного направления Мемориального центра. Мы хотим, чтобы все школьники имели доступ к первоисточникам, могли думать и действовать как историки, чтобы они изучали историю не только по параграфам учебников, но и в общей исследовательской деятельности. Также для нас очень важны диалог и сотрудничество со всеми участниками образовательного процесса", – отметила координатор образовательных проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Мазарчук.

Она поблагодарила Министерство образования и науки за поддержку проектов, призванных изменить подход к изучению истории, сделать процесс интересным для учащихся.

Робоча група при Міноосвіти
Рабочая группа при МОН. Источник: Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"

"Уверены, что привлечение учителей-методистов, педагогов-практиков из разных регионов будет способствовать внедрению проектов в реальных школьных условиях", – сказала Мазарчук.

Напомним: в течение мая-июня 2021 года Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" провел серию вебинаров для учителей истории по теме Холокоста. Ведущие эксперты, специализирующиеся на исследовании этой темы, поделились своими знаниями и наработками в пределах организации практико-ориентированного обучения и работы с первоисточниками. В вебинарах приняли участие более 1000 учителей.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Место
Украина
Теги
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" Бабий Яр
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