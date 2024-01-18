Работает треугольник: почему в школах Дании один из самых низких показателей буллинга в Европе

В школах Дании один из самых низких показателей буллинга в Европе. В этой стране учителя и родители воспринимаются как наставники и доверенные лица. В частности, у каждого школьника есть кто-нибудь из взрослых, к кому можно обратиться за помощью в решении проблем.

По словам учителей, дети в первую очередь должны чувствовать себя в безопасности. Именно в таких условиях они будут лучше усваивать знания. О том, почему в школах Дании низкий показатель буллинга, педагоги поделились с Euronews.

Во многих учебных заведениях ученики с раннего детства учат, как избегать издевательств. В частности, в одном из таких дети утром медитируют и обнимаются.

"Я та, с кем они могут поговорить, если им тяжело. И я много говорю о том, кто я и что мне нравится, и что это нормально, если они любят обниматься. Мне это тоже нравится. Моя миссия – сделать так, чтобы они чувствовали себя в безопасности, чтобы они могли развивать социальные навыки в школе", – рассказала учительница Майя Гиндсгауль.

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Также детей учат работать в разных типах групп и не всегда только с их друзьями. Таким образом, по словам педагогов, школьники практикуют разные социальные навыки, в том числе и как обращаться с разными людьми.

Школьники уверяют, что в их образовательном пространстве все стараются уважать друг друга и в случае буллинга товарищи всегда помогут решить проблему и позовут учителя.

В этом процессе участвуют и родители. В частности, взрослые учат справляться детей с трудом и помогают стать сильнее.

По словам генерального директора датской детской правозащитной организации Расмуса Кьелдала, наиболее остро буллинг проявляется у подростков. Он отмечает, что карантин из-за ковида усугубил ситуацию, ведь ученики стали проводить больше времени в виртуальном мире.

В одной из школ учителя стараются больше общаться с учениками об учебе и их свободном времени, включая обсуждение поведения в соцсетях.

"Очень важно, чтобы мы решались приблизиться к ним и решались облегчить их жизнь, не только жизнь в классе, но и жизнь в свободное время. Мы работаем на доверии, потому что доверие – это способ наладить с ними близкие отношения, но это также действовать с проблемами", – рассказывает директор школы.

Кроме этого, в учебных заведениях ученики всегда имеют голос в принятии решений, касающихся пребывания в школе. Дети с малого учатся обращаться с другими так, как они хотели, чтобы обращались с ними. По их мнению, это одна из основных причин, почему в Дании вероятность издевательств ниже, чем в других странах. Школьники уверяют, что их слышат и видят, и это создает им ощущение отдельной личности.

"Ты сам по себе, но как часть сообщества. Мы отдельно, но вместе", – поделилась ученица одной из школ.

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