'Расен ли Бог?' Домашнее задание в школе США озадачило родителей

Родителей в США озадачило домашнее задание, в котором школьникам нужно было ответить на вопрос "Реален ли Бог?". Ученики должны были провести исследовательскую работу после недели обучения.

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Задание опубликовала одна из мам старшеклассницы Оливия Грей в Facebook. Она подчеркнула, что упражнение задали по предмету всемирная история.

"Это реальное задание для старших классов средней школы в Оклахоме. Это одно из заданий Нетти на уроке всемирной истории. Оно называется исследовательской работой. Это какое-то безумное го**о в целом, а также технически. Буквально ребенок был в школе одну неделю ", – написала мама школьницы.

Задание называлось "Как начался мир?" и заканчивался двумя вопросами, которые вызвали беспокойство у родителей: "Реален ли Бог?" и "Настоящий ли Сатана?".

Взрослые были озадачены таким вопросом и ответами на него и отмечали, что он неправильный на многих уровнях.

"Это задание неправильное на более чем десяти уровнях".

"Не могу ответить на эти вопросы. Нет окончательного ответа ни на один из них. Это аргументированные теории, не доказательные".

"Я могу понять вопрос о мировых религиях на уроках всемирной истории, которые могут включать христианство, а также другие религии, но это просто странно и неправильно. Как это вообще может быть справедливо оценено?".

"Это больше похоже на религиозный класс, чем на мировую историю".

"Итак, теперь ее заставляют изложить свои личные убеждения и будут оценивать по таким?".

"Я ошеломлен и напуган, что им даже разрешается проталкивать или проповедовать свою личную религию/религиозные предубеждения студентам в публичных местах".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мама первоклассницы озадачила сеть домашним заданием.

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