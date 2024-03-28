Рассказывайте о своих ошибках: психолог из Стэнфордского университета назвала способ №1, как помочь ребенку добиться успеха

Доктор философии и профессор психологии Стэнфордского университета Мэри Мерфи рассказала, что родители не всегда знают, как способствовать развитию детей. Она советует поощрять школьников как можно чаще использовать мышление, направленное на рост. По ее мнению, это главный способ, который помогает ребятам верить, что их способности к обучению не ограничены. В противном случае молодые люди считают, что родились с определенными талантами и сильными сторонами, и только в этих направлениях они могут развиваться.

Мерфи отмечает, что когда у детей есть понимание роста, они не боятся совершать ошибки, ведь не верят, что они отражают врожденные способности. В таком мышлении они рассматривают их как возможности для обучения. Поэтому психолог советует родителям делиться своим опытом и рассказывать о поражениях, которые они допускали, и как это их стимулировало идти дальше. По ее мнению, такие разговоры помогут принять существование ошибок и осознать то, чему они могут научить. Своими советами профессор поделилась в интервью CNBC.

"Вы можете сделать подобное упражнение за обеденным столом. Попросите всех рассказать о недавней ошибке, а также о том, что они почувствовали и чему они научились. Это могут быть легкие, веселые разговоры, во время которых мы можем посмеяться над своими ошибками: "Мне точно не следовало одевать белую рубашку на работу, потому что в результате я разлил на нее обед!", – говорит специалист.

Видео дня

Кроме того, эксперт по психологии советует делиться историями настойчивости и замечать, что взрослым не всегда все удается легко. Именно такие рассказы помогают обучать мышлению развития и показывать, что почти все достижения предполагают борьбу в начале.

Также Мерфи советует напоминать детям о том, какой путь и препятствия они прошли, чтобы оказаться там, где они сейчас. Например: "Помнишь, когда тебе было трудно научиться читать? Теперь ты самостоятельно читаешь целые книги!"

Специалист говорит, что дети должны чувствовать поддержку, которая им необходима для достижения успеха. В частности, родители могут интересоваться, как они могут помочь им или подбодрить в нелегких задачах.

Когда семья имеет свой лозунг, например "Мы любим учиться" или "Иди к росту", это помогает воспринимать обучение или развитие, как что-то необходимое для достижения успеха, делится Мерфи. Именно поэтому она рекомендует пользоваться такими простыми и эффективными фразами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что педагог-психолог назвала три черты, которые присущи родителям очень успешных детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!