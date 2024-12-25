Реагируйте на истерики спокойно: 10 советов родителям, как улучшить поведение детей

Родители играют решающую роль в формировании поведения у детей. То, каким есть ребенок, как он взаимодействует с другими, как учится и как себя ведет в основном зависят от его воспитания.

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Определенные стратегии помогут родителям справиться с плохим поведением ребенка. Важно спокойно реагировать на истерики, больше времени проводить в кругу семьи и быть для своего ребенка примером, пишут эксперты издания Times of India. Они дали родителям 10 советов, как исправить поведение у детей.

Будьте примером хорошего поведения

Дети подражают тому, что видят. Родителям стоит своим примером показать, как быть внимательным, терпеливым, вежливым и целеустремленным. С помощью таких действий выстраивается определенная модель поведения в семье и дети обязательно переймут позитивные привычки у родителей.

Проводите качественное время вместе

Это одно из главный правил, как улучшить поведение у детей. Родителям стоит больше времени проводить вместе с ними, причем делать это качественно: заниматься каким-то общим делом или хобби, больше общаться на разные темы. Главное, чтобы занятия нравились детям. Это укрепит отношения и обеспечит заботливую среду для развития позитивного поведения.

Ограничьте время у экрана

Детям стоит больше читать, проводить время на свежем воздухе, заниматься хобби, а также больше времени быть с семьей. Чем меньше времени ребенок уделяет социальным сетям или играм за компьютером или планшетом, тем лучше у него бедет развиваться позитивные модели поведения.

Делайте так, чтобы ребенок чувствовал ответственность

Назначайте с учетом возраста задания в виде уборки игрушек или помощи в выполнении домашних дел, чтобы поощрять ответственность. Это помогает развивать чувство сотрудничества и способствует ответственности у детей.

Сохраняйте спокойствие во время истерик

Взрослым стоит спокойно реагировать на детские истерики. Крики могут подпитывать ситуацию. Помогите ребенку понять и контролировать свои эмоции.

Обучайте навыкам решения проблем

Направляйте ребенка в разрешении конфликтов и проблем, поощряя творческие и мирные решения. Важно, чтобы ребенок сам принимал решения, однако родителям стоит научить его, какие последствия могут быть у того или другого решения.

Установите четкие ожидания

Четко установите границы, определив, какое поведение приемлемо, а какое – неприемлемо. Обязательно сообщайте о своих ожиданиях так, чтобы это имело смысл для вашего ребенка в его возрасте и на его уровне понимания.

Выслушивайте своего ребенка

Слушайте чувства и мнения ребенка с сочувствием. Признание его эмоций способствует доверию, укрепляет вашу связь и поощряет открытое общение и понимание.

Установите распорядок дня

Последовательность в повседневных действиях, таких как приемы пищи, игры и выполнение домашних заданий, способствует дисциплине и предсказуемости, что улучшает поведение.

Больше хвалите детей

Хвалите или вознаграждайте небольшими угощениями или подарками за хорошее поведение. Мотивация повторять такое поведение побуждает детей делать позитивный, уважительный выбор.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев дал полезный совет родителям, как уберечь ребенка от плохой компании.

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