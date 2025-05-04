'Ребенок должен скучать'. Светлана Тарабарова назвала огромную ошибку всех родителей

Украинская певица и мама троих детей Светлана Тарабарова назвала одну из самых больших ошибок всех родителей в воспитании детей. По ее мнению, ребенка не нужно постоянно развлекать и отвлекать.

Видео дня

Певица уверена, что дети должны скучать, чтобы научиться находить себе занятие и развиваться самостоятельно. Об этом она рассказала в интервью Тане Ли на YouTube-канале "Хочу быть мамой".

"Когда ребенку нудно – он развивается. У него рождаются идеи и креатив внутри. Если он этому не научится, он не сможет найти себя в этой жизни", – уверена многодетная мама.

По мнению Тарабаровой, чтобы выжить в этом мире, очень важно иметь эти навыки самостоятельности и креативности, поэтому не стоит давать детям гаджеты, чтобы они не скучали.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что Светлана Тарабарова поделилась опытом, как приучает детей разговаривать на украинском языке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!