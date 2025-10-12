Ребенок считает на пальцах – норм или стрьом? Версия нейробиолога

Нейробиолог и учительница начальных классов по имени Яна объяснила, что для ребенка абсолютно нормально, когда он считает на пальцах. Вопреки тому, что существует мнение, что такие дети просто ленятся считать мысленно.

По словам эксперта, для них тело – это первый и самый надежный инструмент познания. Более детально об этом онарассказывает в своем посте на странице в социальной сети Instagram

Эксперт пишет, что такой способ считать – это не признак слабых математических способностей, а этап развития математического мышления, который нельзя пропускать.

Также она называет три причины, почему этот этап важен:

Для дошкольников и младших школьников тело – это первый и самый надежный инструмент познания; Сенсомоторика (движения, осязание, жесты) напрямую связана с развитием абстрактного мышления; Когда ребенок считает на пальцах, он:

визуализирует количество,

удерживает последовательность,

проверяет себя через тактильные сигналы.

Нейробиолог отмечает, что ругать или отучать от этого способа считать – не надо. Лучше поддержать ребенка и постепенно развивать внутренние стратегии вычисления.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть восхитило видео с "магическим треугольником" в начальной школе в Черкассах. Дети считали настолько быстро, что пользователи сети были поражены их умением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!