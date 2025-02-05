Ребенок запомнит это со своего детства: нейропсихолог назвала 10 важных вещей, которые следует принять во внимание родителям

Взрослые часто озабочены тем, достаточно ли они дают своим детям. Однако на самом деле дети в конце концов запомнят не дорогие игрушки или модную одежду, а совсем другое – проведенное вместе время, совместные домашние ритуалы, поддержку и любовь.

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Нейропсихолог Александра Косячева на своей странице в Instagram отметила, что детство быстротечно, но в сердце ребенка остаются теплые воспоминания. Она назвала, какие именно воспоминания станут для него светом, который будет согревать всю жизнь.

Как его любили. Тепло объятий, мягкость голоса, нежность во взгляде. Он будет помнить, как мама или папа гладили по голове перед сном и говорили "Ты мой самый ценный".

Как его слушали. Не просто слышали, а действительно слушали. Он запомнит, как родители откладывали телефон, когда он приходил с рассказом о своих рисунках или воображаемых друзьях.

Как вместе смеялись. Смех до слез над бессмысленными шутками, щекотание перед сном, забавные гримасы за обеденным столом. Он будет помнить, как хорошо было просто смеяться вместе.

Как родители были рядом, когда было страшно. В темной комнате, после плохого сна, перед важным выступом в садике. Он будет помнить, что рука папы и мамы всегда была рядом.

Домашние обряды. Он не забудет истории перед сном, совместного приготовления любимого блюда или маленьких семейных традиций. Возможно, это был общий просмотр мультфильма или выход на какао в субботу.

Как родители верили в него. Ребенок запомнит, как его поддерживали даже тогда, когда что-то не удавалось. Как говорили: "Я знаю, что ты сможешь", как хвалили за маленькие победы, которые для него были большими.

Как с ним играли. Куклы, машинки, строительство крепостей из подушек или игра в прятки. Ребенок будет помнить не саму игру, а то, что родители были рядом.

Как его учили добру. Ребенок вспомнит, как родители делились с ним последним кусочком пирога, как помогать старенькой женщине, как рассказывали о важности быть честным и отзывчивым.

Общие прогулки и приключения. Собирали желуди в парке, запускали воздушного змея, считали звезды. Ребенок будет помнить не место, а чувство радости рядом с родителями.

Как он был самым важным. Ребенок не забудет, что даже в самые сложные дни родители находили для него время. Что он всегда был не просто ребенком, а частицей родительского сердца.

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