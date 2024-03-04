Реформа школьного питания: в украинских ПТУ появится новая профессия

В украинских профессионально-технических училищах будут готовить специалистов по новому государственному стандарту "Повар учебного заведения". Начать подготовку планируется уже с сентября 2024 года.

Об этом сообщила директор директората профессионального образования Министерства образования и науки Ирина Шумик во время регионального форума "Реформа школьного питания – приоритетный и сознательный выбор Житомирщины", передает Укринформ. По ее словам, сейчас уже утверждена программа повышения квалификации, которая покрывает все необходимые навыки на новом оборудовании и с новыми рецептурниками.

"Реформа школьного питания осуществляется достаточно системно. Понятно, что установив новое оборудование, но не предоставив соответствующих инструментов, навыков, возможностей, материалов тем, кто непосредственно ежедневно готовит еду, успех этой реформы будет сомнительным. Поэтому Министерство образования совместно с Офисом реформ работает над внедрением нового стандарта "Повар учебного заведения". Это будет совершенно новая профессия, и мы уверены, что с сентября приступим к подготовке таких специалистов в учреждениях профессионально-технического образования", – сказала Шумик.

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Она добавила, что сейчас идет работа над соответствующими материалами. Между тем, в школах должно действовать правило изменения подходов к пониманию правильного и здорового питания, с учетом приготовления вкусной пищи.

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