Репетитор по английскому языку объяснила, почему урок должен стоить минимум 500 грн: мнения украинцев разделились

Репетитор по английскому языку Наталья Моргунец рассказала, что дополнительный урок должен стоить минимум 500 гривен. По ее словам, нужно ценить свое время на подготовку к занятиям, оплату платформ и программ для преподавания, материалов и налогов. Она уверяет, что если ставить разумные цены за уроки, то студенты не будут бегать от одного преподавателя к другому.

Об этом Моргунец написала в Facebook. Она удивляется, откуда берутся суммы 70, 100 или 150 гривен, которых не существует уже лет 12. Репетитор призвала коллег не портить жизнь себе и другим преподавателям.

"Почему я, со своими сертификатами и опытом 10 лет преподавания английского языка, минимум ставлю 500 и то это для меня мало. Вот из-за тех, которые обесценивают свое время и работу, приходят и говорят: "А не жирно ли вам 500 за 60 мин? ". Откуда вы берете такую цену 150 грн? Не существует такой цены уже лет 12. Перестаньте портить жизнь себе и своим коллегам! Те, кто ищет халяву, и будут искать и будут манипулировать, что где-то там дешевле! Ставьте разумные цены за уроки, которые соответствуют действительности, и тогда студенты не будут бегать от одного преподавателя к другому в поисках дешевле, а будут ценить ваш труд", – говорится в сообщении.

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Она добавила, что кроме времени и средств на подготовку к урокам нужно учитывать и другие потребности, в частности оплата коммунальных и услуг красоты. Моргунец отметила, что преподавателям следует научиться работать правильно и у них будет достойная зарплата и спокойная жизнь.

Некоторые пользователи соцсети поддержали репетитора, отметив, что за качественные знания нужно платить соответствующую стоимость:

"Я работаю по чеку 800 грн/час. Приглашаю на консультацию тех, кто молча завидует автору корреспонденции и оправдывает себя тем, что "у людей нет денег" или "и что подумают люди".

"По опыту скажу, что люди, которые ищут и находят подешевле, вообще не или меньше ценят мою работу, как репетитора. Постоянно переносят, опаздывают, не выполняют должное задание, не готовятся к занятиям. Поэтому высокая цена – это гарантия ответственности учеников и репетиторов за обучение".

"Шикарный пост! Я репетитор химии. Сейчас занятие 400грн/час. И есть много учеников! Надо ценить себя".

Однако нашлись те, кто не соглашается с ее мнением и говорит, что не у всех есть возможность платить столько денег за дополнительные уроки:

"Я не понимаю в чем проблема ставить свой ценник и искать своего клиента. Я мама двух маленьких детей и мне дорого платить 500 грн за один урок. Я сама преподаю итальянский язык для начальных уровней и беру 250 грн, хотя я знаю преподавателя итальянского, который берет 35 € в час. И у него, и у меня есть клиенты. Но это разные клиенты и у них разный запрос и платежеспособность".

"По Вашей логике, если у человека достаточно денег для уроков по 500 грн в Украине, то он может учиться, если нет, то пусть и дальше только мечтает об уроках? Я принципиально для украинцев говорю меньшую цену, а для иностранцев – большую и в иностранной валюте ".

"Мое мнение, как мамы двоих детей, маркетолога по специальности и человека, пользующегося услугами репетиторов. Принципиально не пойду на занятие более 250 грн, вопрос не в возможностях. Лично я не хочу, чтобы детей учили ходячие кошельки без каких-либо других ценностей. Если человек не понимает, что сегодня 200-250грн – это цена для большинства на грани, пусть работает со своим состоятельным сегментом. Там другие ценности, другое отношение к жизни, приоритеты и наставления. Пусть учит детей, родителям которых ок. Я своих детей от такого хочу ограничить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что большинство дисциплин в вузах Украины хотят преподавать на английском языке, а на уровень владения языком не будут обращать внимание.

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