Родители не кричат, у ребенка есть выбор. Что такое позитивная дисциплина и как она работает

Современные специалисты по воспитанию детей тщательно изучили эту тему, ища мягкие, но эффективные варианты, которые не подразумевают криков на ребенка. В последнее время набрал популярности метод, который называется "позитивная дисциплина". Он был популяризирован автором и экспертом по воспитанию доктором Джейн Нельсен.

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Позитивная дисциплина – это подход, который фокусируется на развитии сотрудничества, взаимного уважения и навыков совместного решения проблем. Он сосредоточен на том, чтобы больше разговаривать с детьми и давать им право выбора, а не наказывать и переходить на крик из-за плохого поведения или неповиновения, передает издание Today's Parent.

В своей книге о позитивной дисциплине Джейн Нельсен подчеркивает, что этот подход призван научить детей ответственности, уважению и решению проблем. В то же время речь идет не о вседозволяющем воспитании, а скорее о балансе между теплом и контролем, что способствует здоровым отношениям между родителями и детьми.

Четыре критерия позитивной дисциплины

1. Доброта и твердость одновременно

Существует тонкий баланс между состраданием и авторитетом, который необходимо соблюдать. Известный австрийский психиатр Рудольф Дрейкурс утверждает, что доброта демонстрирует уважение к ребенку, в то время как твердость указывает на уважение к взрослым и сложившейся ситуации. Например, родители могут предложить выбор (когда это возможно), чтобы сделать указания немного проще для ребенка. Например, спросить, хочет ли он, чтобы ему прочитали одну или две сказки перед сном.

2. Помощь детям чувствовать себя значимыми

Один из способов помочь детям почувствовать себя важными – это эмоциональная связь.

"Когда дети чувствуют связь, они более склонны сотрудничать и открыто общаться. Одобрение учит их, что их эмоции важны и нормальны, что помогает им развивать эмоциональный интеллект и устойчивость. Это также снижает борьбу за власть, поскольку дети чувствуют, что их уважают, и менее склонны действовать ради внимания или контроля", – говорит Джанет Байрамян, лицензированный клинический социальный работник и владелица Road to Wellness Therapy в Калифорнии.

3. Эффект в долгосрочной перспективе

Позитивная дисциплина, как правило, более эффективна в долгосрочной перспективе, чем другие дисциплинарные методы.

"Дисциплина, которая опирается на физическое наказание, стыд или карательные меры, может привести к краткосрочному соблюдению, но часто не имеет значимого долгосрочного воздействия. Выбирая позитивную дисциплину, родители намеренно реагируют на поведение таким образом, который способствует росту", – отметила Эмили Морхед, магистр наук, LPC-S, терапевт и совладелица The Couch Therapy.

4. Обучение ценным социальным и жизненным навыкам

По словам доктора Нельсена, позитивная дисциплина иллюстрирует концепции уважения, заботы о других, решения проблем и сотрудничества. Это полезные навыки для повседневной жизни, будь то дома, в школе или в обществе в целом.

Как ввести позитивную дисциплину в воспитание:

семейные встречи. Организуйте регулярные встречи для обсуждения проблем и совместного принятия решений. Установите правила и ожидания, чтобы все были на одной волне.

Логические последствия. Объясните ребенку, что если он делает что-то, чего не должен был делать, то это будет иметь последствия.

Естественные последствия. Вместо того, чтобы постоянно защищать ребенка, позвольте ему испытать естественные результаты своего выбора ( только если это безопасно).

Поощрение вместо похвалы. Чтобы закрепить позитивное поведение, хвалите усилия и улучшения, а также результаты. Это даст детям мотивацию продолжать практиковаться и участвовать в здоровом образе жизни.

Тайм-ауты. В периоды сильного стресса вы можете использовать тайм-ауты как период охлаждения, а не как наказание для вашего ребенка.

Активное слушание. Слушайте, когда ваш ребенок говорит с вами, а не просто перебивайте его. Обращайте внимание на чувства и точку зрения ребенка и дайте ему почувствовать, что его услышали.

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