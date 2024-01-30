В лицее на Волыни хотят закрыть 10 и 11 классы: что говорят власти и почему родители бьют тревогу

Родители учеников Жидичинского лицея городской общины Луцка требуют оставить 10-11 классы в учебном заведении. По их словам, в школе учатся дети из шести окрестных сел. Поскольку с сентября 2024 года ее хотят реорганизовать в гимназию, школьники старших классов не смогут ходить сюда на уроки.

Жители поселка рассказали в интервью "Суспільному", что старшеклассникам предлагают посещать учебные заведения в областном центре. Однако тогда возникает проблема с довозкой. В частности, некоторые из мам учеников жалуются на стоимость общественного транспорта и просят отсрочить решение по реорганизации школы.

"Когда закончится война, тогда уже делайте те реформы. Если будут ездить на общественном транспорте, а у нас доезд до Променя 25 гривен, пересесть еще 14 гривен. Посчитайте сколько будет туда и обратно денег", — рассказывает мама школьника.

Другие родители соглашаются с таким мнением и отмечают, что в случае закрытия 10-11 классов, местные власти должны обеспечить доезд детей в другие учебные заведения. Они уверяют, что село развивается, поэтому не понимают, почему администрация хочет забрать у них общеобразовательную школу.

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Кроме того, возмущает жителей Жидичина и то, что не все школьники после 9-го класса выбирают специальность и готовы идти учиться в колледже. Они уверяют, что такого же мнения и родители учеников, которые ездят в лицей из соседних сел.

Сами же школьники рассказывают, что если старшие классы отменят с нового учебного года, то придется поступать в колледж или выбирать другое учебное заведение в Луцке. Однако, по их словам, у многих нет понимания, какую специальность выбирать или куда переводиться. Девятиклассники уверяют, что привыкли к этой школе и им лучше учиться рядом.

В администрации лицея и городском департаменте образования рассказали, что реорганизация школы проходит согласно образовательной реформе. В три девятых класса, которые сейчас есть в лицее, ходит 64 школьника. Так что, когда проводили будущие расчеты количества учеников в 10-11 классах, оказалось, что набрать необходимые 50 детей не получится.

Директор Луцкого департамента образования Виталий Бондарь отметил, что когда изменится тип школы, учеников смогут довозить до лицеев в городе. В настоящее время в распоряжении администрации есть 12 автобусов, которые можно будет использовать в необходимых целях.

"Основное требование о том, что учебные заведения в пределах города, общины должны быть переформатированы в лицей или в гимназию, или в школу. Ведь именно от этой нормы зависит образовательная субвенция, которая финансируется на соответствующие учреждения", – сказал Бондарь.

На организованном собрании родителям удалось собрать более 300 подписей под обращением к Луцкому городскому главе, чтобы в школе оставили 10-11 классы.

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