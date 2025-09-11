Скандал из-за е-дневников в школах: заставят ли родителей платить за надзор за успеваемостью своих детей

В Украине разгорелся скандал из-за школьных дневников. Еще несколько лет назад они были обычными бумажными, но в эпоху тотальной диджитализации стали электронными. А в этом учебном году начали появляться еще и платные е-дневники. Многие родители и некоторые депутаты возмутились.

Что происходит сейчас в области повседневного контроля знаний украинских школьников – рассказывает OBOZ.UA.

Главное – попасть в тендер

Стоит отметить, что обычные бумажные школьные дневники всегда были платными. Стоимостью приблизительно как толстая 96-листовая тетрадь. Поэтому на его цену, конечно же, внимания никто не обращал. Ну есть и есть. Тем более что их печатал кто угодно, и можно было выбрать ребенку по вкусу – с актерами, музыкантами и так далее. Это хоть как-то скрашивало грусть школьника от того, что дневник нужно время от времени показывать родителям, а там и оценки могут быть не те, и записи компрометирующие от учителя.

Но уже лет пять назад, как раз во время ковида, в украинских школах начали внедрять электронные дневники. Сначала в виде эксперимента, а уже года три – повсеместно.

Для родителей е-дневники изначально были бесплатными. Обычные базовые функции – расписание уроков, оценки, посещаемость и так далее постепенно дополнялись какими-то чатами, обучающими программами, онлайн-консультациями, разными сервисами. Одним словом, уже не дневник, а целая электронная информационно-образовательная платформа. В разработке и поддержке которой участвует довольно много специалистов.

Сейчас в Украине существует около 15 компаний, которые разработали электронные дневники, и их заветная мечта – выиграть государственные тендер на поставку школам своих услуг (по аналогии с издательствами, которые печатают школьные учебники).

Все затраты в таком случае несет государство. Каждая конкретная школа на общем собрании родителей самостоятельно решает, электронный дневник какой компании выбрать, и программа оплачивается из местного бюджета. Для самих родителей, учеников и преподавателей (которые ведут электронную версию школьного журнала) услуга бесплатная.

Дополнительная геолокация

Но в начале сентября некоторые родители, которые пользуются электронными дневниками от образовательной информационной системы "Единая школа", обнаружили, что услуга для них (важный момент – только для них, а не для детей!) стала платной. После регистрации – неделя бесплатно, а потом – 48,99 гривни в месяц.

Мелочь, конечно, но неприятно (тем более что сама сумма выглядит немного издевательски – поставили бы уже 50 грн). Многие родители возмутились и начали писать об этом в социальных сетях.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подсчитал, что если с каждого родителя собирать ежемесячно по 48 гривен 99 копеек, то частной компании "накапает" за год 2,2 млрд гривен.

Тут, конечно, есть некоторая нестыковка. Всего в этом учебном году в школы будут ходить около 3,5 млн учеников. Если е-дневник установит себе на смартфон хотя бы один из родителей (сразу папа и мама – это уже перебор), то в месяц всеукраинская абонплата получается 175 млн гривен. За учебный год – 1,575 млрд гривен. Это максимум. А частных компаний много. Так что с 2,2 млрд для "Единой школы" Даниил Гетманцев немного ошибся. Но ничего, на то он и глава комитета по финансам и налогам.

Тему дневников подхватила и образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

"Не платите! – призвала она родителей. – Оплата должна производиться за счет местных бюджетов. Договоры между громадами и частными электронными дневниками по оплате услуг заключены. Оплата осуществляется. Поэтому вопрос – имели ли право устанавливать дополнительную плату для родителей? Будем выяснять этот вопрос".

В любом случае в целом абонентная плата для родителей может составить миллионы гривен. За что, собственно? А за дополнительные услуги, которые не совсем связаны с образовательным процессом.

"У нас электронный дневник "Единая школа", районное управление образования рекомендовало. Некоторые родители, наверное, не совсем разобрались. Если оценки, расписание – это одно, а если хотят геолокацию, чтобы отслеживать, где ребенок, – так это другое. За это уже дополнительная плата изымается. А так все прекрасно", – говорит OBOZ.UA завуч киевского лицея №128 Елена Ткач.

Кстати, в "Единой школе" на ситуацию отреагировали оперативно: "Все условия пользования системой для школ, педагогов и детей остаются неизменными. Для родителей: вы можете бесплатно пользоваться браузерной версией программы или же просматривать оценки в версии ребенка без дополнительной оплаты".

Стоит отметить, что и образовательный омбудсмен Надежда Лещик, и министр цифровой трансформации Михаил Федоров после начала скандала с электронными дневниками посоветовали родителям пользоваться государственным бесплатным электронным сервисом "Мрія", где есть встроенный электронный журнал и дневник.

"У нас с самого начала была "Мрія", как только начали появляться электронные дневники. А государство должно быть начеку: если оно проигрывает конкурентную борьбу коммерческим компаниям, значит, что-то не так, надо что-то исправить. Можем же – вон какую Дію сделали, весь мир удивляется! Рынок все расставит по местам. Кто захочет, будет покупать дополнительные, платные услуги. Хотя я не пойму, при чем тут геолокация к учебе. Ребенку "жучок" при желании можно и так поставить", – резюмирует в беседе с OBOZ.UA директор школы в 35-летним стажем Олег Сайко.