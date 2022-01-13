Российского пропагандиста "порвала" статья в украинском учебнике: чему там учат школьников

Российского блогера и пропагандиста Сергея Черкасского возмутил украинский учебник "Гражданское образование" для 10 класса. Фото страниц пособия, по его словам, прислал ученик из Днепра.

Размещение в учебнике примеров российской пропаганды он назвал "промывкой мозгов". Об этом Сергей Черкасский написал на своей странице в Facebook. В издательстве "Орион", которое выпустило пособие, отиетили, что такая реакция помогает достичь цели его авторов – раскрыть приемы и методы пропаганды Кремля.

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Он призвал пользователей посмотреть фото из учебника "Гражданское образование" для 10 класса, что ему якобы прислал "ребенок из Днепропетровска" (переименован Верховной Радой в Днепр в мае 2016 года).

"Вот такая картинка изображена в разделе "Мир информации и масс-медиа". А ниже великолепный текст про информационную войну, которую Россия ведёт против Украины", – написал Сергей Черкасский.

На фото – страницы из учебника, где есть иллюстрация с ведущей телеканала "1+1" Натальей Мосейчук с пририсованными вампирскими клыками на фоне черно-красного флага и подписью "Есть такая профессия – каждый вечер врать". На грудь ведущей прилепили изображение черепа.

Над ней – слово "бендероведение" и нацистская символика, внизу – логотипы украинских телеканалов. В общем, картинка, подобные которой с начала российской агрессии против Украины в 2014 году постоянно распространяют кремлевские пропагандисты и тролли. Конкретно эта "гуляет" в Сети с того же 2014 года.

А вот, например, первый абзац из текста, который возмутил пропагандиста: "Пропаганда является средством информационной войны, которая ведется с целью ослабления моральных сил противника и усиления собственных. Она оказывает массовое влияние на население. Средствами информационной войны можно манипулировать настроениями населения и формировать массовое сознание, так объединяя людей вокруг общей идеи или борьбы с общим врагом с целью отвлечения от других назревших проблем".

Сергея Черкасского также отдельно обратил внимание на то, что авторы "всерьёз" приводят ссылку, в частности, на Пикабу (русскоязычное информационно-развлекательное сообщество – ред.) и спрашивают у детей, какие месседжи изображены на иллюстрации с Натальей Мосейчук, "бендероведением" и нацистской символикой, с какой целью и можно ли назвать эту картинку пропагандистской.

"Почитайте текст и вопросы. Вы представляете вообще уровень промывки мозгов в школах? И эти люди что-то про "совок" ещё рассказывают", – прямо по учебнику манипулирует автор поста.

На странице Сергея Черкасского в Facebook указано, что он из Екатеринославки Амурской области РФ, а сейчас живет в Москве. А вот в своем Telegram-канале, где он также сделал пост об учебнике, пропагандист написал о себе так: "Я из города Екатеринослав, сейчас Днипр. Живу в Китае/России/Украине. Сейчас в МСК. Я против государственных переворотов. Коротко и тонко разбираю брусчатку с майдана и кидаю в майдаунов".

Учебник "Гражданское образование" для 10 класа написал коллектив авторов: Т.В. Бакка, Л.В. Марголина, Т.В. Мелещенко. Полную версию можно посмотреть на OBOZREVATEL – в рубрике "Учебники" раздела "Моя школа". Учебник издали еще в 2018 году, он одобрен Министерством образования и науки.

В издательстве "Орион", которое выпустило учебник, убеждены, что такая реакция российского пропагандиста помогает достичь цели, которую поставили авторы учебника – раскрыть приемы и методы пропаганды Кремля. Однако коллектив издательства призывает не поддаваться провокациям.

"Авторский коллектив надеется, что украинские масс-медиа не будут становиться заложниками влияния российской пропаганды и будут проверять источники получения информации. Очень жаль, что в условиях информационной войны любой человек или идея могут быть очернены и подвергаться негативной рекламе безосновательно. Лишь консолидировав усилия мы сможем противодействовать агрессивной пропаганде", – отметили в издательстве "24 каналу".

В "Орионе" добавили, что изображение с нацистской символикой создали именно в России. Авторы учебника использовали его для демонстрации пропаганды. Кроме того, к этому изображению есть еще задачи, побуждающие старшеклассников к анализу информационных атак. Учебник прошел необходимые этапы проверки и никаких замечаний к изображению не возникало.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В школах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей издали учебники по истории, в которых рассказывается о якобы неразрывной связи Донбасса с Россией. Это обеспокоило омбудсменку Людмилу Денисову. Она отметила, что таким образом пытается ускорить незаконную интеграцию молодежи в РФ.