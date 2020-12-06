Рубан предупредил родителей школьников об ответственности за нарушение самоизоляции

Родителям школьников может грозить уголовная ответственность в случае несоблюдения правил самоизоляции из-за коронавируса. В частности, они не должны отправлять на учебу своего ребенка с кашлем, или же когда больные сами.

Хотя и директора школ несут такую же ответственность в случае допуска к пребыванию в садике или школе больного ребенка. Об этом напомнил начальник киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан в интервью ZN.ua.

"Это уже уголовная ответственность директора школы, если ребенок с кашлем и проявлениями острых респираторных заболеваний остается в коллективе. По правилам его отправляют в изолятор, а медработник сообщает родителям об этом. И если родители говорят, что ребенок здоров и отказываются изолировать его, директор школы имеет полное право сообщить в правоохранительные органы", – пояснил он.

Рубан предупредил родителей о возможной уголовной ответственности за допуск к занятиям больного COVID-19 ребенка

По его словам, сегодня педагоги жалуются на то, что далеко не все родители ответственно относятся к соблюдению карантина.

Он рассказал об инциденте в одной из киевских школ, когда папа-адвокат привез ребенка на уроки, хотя в то время его класс ушел на самоизоляцию. Мужчина апеллировал к Конституции, заявляя: согласно ей, в Украине всем гарантировано право на образование, потому учителя должны принят его ребенка. Педагоги в результате уступили и так и сделали.

"Такие вещи "хронические". Пусть папа почитает ст. 49 Конституции. Она говорит о задаче санитарно-гигиенического благополучия Украины. Это условие безопасности страны и это уже даже немного выше по рангу, чем обучение", – отметил Рубан.

Он подчеркнул, что подобные случаи будут зафиксированы официально, а информация о людях, которые не обеспечили самоизоляцию, будет передаваться в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Олег Рубан объяснил, кто обязательно должен уйти на самоизоляцию, когда в школе или детсаде выявлен больной COVID-19.

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