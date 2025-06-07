Руслан Цыганков: если военные воюют за наших детей, а дети выезжают из Украины, какой в этом смысл?

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков указал на проблематичную ситуацию, которая происходит в Украине. В частности, он обратил внимание на то, что многие одиннадцатиклассники сейчас выезжают за границу. По его словам, количество таких детей составляет треть выпускников, однако причина вовсе не в условиях безопасности.

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Об этом Цыганков рассказал в Instagram. Он поделился, что когда общается с военными, то большинство из них отмечает, что воюет за наших детей. Однако, если школьники массово выезжают, то какой смысл в такие борьбе.

"Большое количество одиннадцатиклассников выезжает из Украины. Примерно треть. И это и ребята, и девушки. И дело не в безопасных условиях, а в том, что они не знают, как здесь развиваться, не видят каких-то возможностей. И мне очень грустно от этого, потому что, когда я спрашиваю у военных, за что они воюют, большинство из них говорит: "за семью, за жену, за своих детей, за страну". Но среди ответов есть также то, что они воюют за наших детей. А если они воюют за наших детей, а наши дети уезжают, какой в этом смысл тогда?" – рассказал Цыганков.

Он также подчеркнул, что дети – это будущее Украины, поэтому государство должно предлагать идеи, чтобы украинские выпускники оставались дома. Более того, если большинство учеников уедет за границу, то государство будет ждать совсем другое будущее.

"Почему государство ничего не делает для того, чтобы создавать возможности, условия, предлагать какие-то идеи для того, чтобы наши дети оставались здесь. Они очень нужны именно здесь. Потому что по моему мнению, наши дети - это наше будущее Украины. А если они уедут, это будет будущее другой страны" – добавил педагог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что солистка Национальной оперы и мама выпускницы Ольга Матушенко поделилась, что ее дочь не сдала национальный мультипредметный тест по математике и теперь не сможет получить высшее образование в Украине. Женщина подчеркнула, что ее ребенок патриот, однако вынуждена учиться за границей.

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