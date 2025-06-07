Руслан Цыганков: если военные воюют за наших детей, а дети выезжают из Украины, какой в этом смысл?

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,0 т.
Руслан Цыганков: если военные воюют за наших детей, а дети выезжают из Украины, какой в этом смысл?

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков указал на проблематичную ситуацию, которая происходит в Украине. В частности, он обратил внимание на то, что многие одиннадцатиклассники сейчас выезжают за границу. По его словам, количество таких детей составляет треть выпускников, однако причина вовсе не в условиях безопасности.

Видео дня

Об этом Цыганков рассказал в Instagram. Он поделился, что когда общается с военными, то большинство из них отмечает, что воюет за наших детей. Однако, если школьники массово выезжают, то какой смысл в такие борьбе.

"Большое количество одиннадцатиклассников выезжает из Украины. Примерно треть. И это и ребята, и девушки. И дело не в безопасных условиях, а в том, что они не знают, как здесь развиваться, не видят каких-то возможностей. И мне очень грустно от этого, потому что, когда я спрашиваю у военных, за что они воюют, большинство из них говорит: "за семью, за жену, за своих детей, за страну". Но среди ответов есть также то, что они воюют за наших детей. А если они воюют за наших детей, а наши дети уезжают, какой в этом смысл тогда?" – рассказал Цыганков.

Он также подчеркнул, что дети – это будущее Украины, поэтому государство должно предлагать идеи, чтобы украинские выпускники оставались дома. Более того, если большинство учеников уедет за границу, то государство будет ждать совсем другое будущее.

Руслан Цыганков: если военные воюют за наших детей, а дети выезжают из Украины, какой в этом смысл?

"Почему государство ничего не делает для того, чтобы создавать возможности, условия, предлагать какие-то идеи для того, чтобы наши дети оставались здесь. Они очень нужны именно здесь. Потому что по моему мнению, наши дети - это наше будущее Украины. А если они уедут, это будет будущее другой страны" – добавил педагог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что солистка Национальной оперы и мама выпускницы Ольга Матушенко поделилась, что ее дочь не сдала национальный мультипредметный тест по математике и теперь не сможет получить высшее образование в Украине. Женщина подчеркнула, что ее ребенок патриот, однако вынуждена учиться за границей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в УкраинеУчебашколаРуслан Цыганков