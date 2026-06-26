С дефисом или без: как правильно писать 'кримськотатарський'

Ежегодно 26 июня Украина отмечает "День кримськотатарського прапора", и каждый год многие люди повторяют одну и ту же ошибку в названии этого праздника. Ведь не все хорошо помнят, как правильно писать слово "кримськотатарський" с точки зрения украинского правописания – слитно или через дефис.

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Напомнить, как это делается правильно, взялись авторы Telegram-канала "Correctarium – Українська мова". Они обратили внимание на то, что слово "кримськотатарський" с точки зрения грамматики правильно писать без дефиса – слитно.

Итак, сегодня мы отмечаем День кримськотатарського прапора. Аналогично пишем это слово в конструкциях кримськотатарський народ, кримськотатарська мова и т. п.

Но почему здесь не используется дефис? Все просто: согласно правилам правописания, сложные прилагательные, образованные от сочетания существительного и согласуемого с ним прилагательного, пишутся именно слитно. Например, "загальноосвітній" (загальна освіта), "легкоатлетичний" (легка атлетика), "сільськогосподарський" (сільське господарство), "східнослов'янський" (східні слов'яни).

Дефис же ставится, когда речь идет о сочетании двух равноправных признаков. Именно поэтому дефис появляется в словах "науково-технічний", "фізико-хімічний", "музично-драматичний" или "блакитно-зелений".

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