С сентября 2025 года в украинских школах появится новый обязательный предмет: что будут изучать ученики 8-9-х классов

Ученики 8-9-х классов с 1 сентября 2025 года обязательно будут изучать курс "Предпринимательство и финансовая грамотность". Для его преподавания уже подготовили 96 педагогов.

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Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц на официальном сайте. Благодаря курсу подростки получат знания, которые помогут им ориентироваться в современном финансовом мире и принимать обоснованные решения.

Для учеников 8-х классов состоится пилотное тестирование. В будущем в учебный комплект будут входить: учебник, рабочая тетрадь, пособие для учителей, электронные приложения и презентации к урокам. Программа курса состоит из 2 частей и содержит 4 раздела, расположенных в логической последовательности.

Первая часть – 8-й класс, учебный материал рассчитан на 17 часов.

Программа этой части курса предусматривает овладение 2 разделами – прикладные и семейные финансы.

Также восьмиклассники будут изучать основы финансовой грамотности и овладевать следующими темами:

деньги в жизни человека;

финансовое поведение;

роли человека: личность, потребитель, гражданин;

потребности и интересы семьи;

планируем семейный бюджет;

заимствования, сбережения и инвестиции;

финансовая безопасность и мошенничество.

Вторая часть – 9-й класс, учебный материал рассчитан на 35 часов.

Программа предусматривает овладение 2 разделами – предприимчивость и предпринимательство, а также социальная ответственность бизнеса и отношения с государством.

Курс разработан согласно требованиям действующего Государственного стандарта базового среднего образования и Типовой образовательной программы для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений.

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