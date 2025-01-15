С сентября 2025 года в украинских школах появится новый обязательный предмет: что будут изучать ученики 8-9-х классов
Ученики 8-9-х классов с 1 сентября 2025 года обязательно будут изучать курс "Предпринимательство и финансовая грамотность". Для его преподавания уже подготовили 96 педагогов.
Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц на официальном сайте. Благодаря курсу подростки получат знания, которые помогут им ориентироваться в современном финансовом мире и принимать обоснованные решения.
Для учеников 8-х классов состоится пилотное тестирование. В будущем в учебный комплект будут входить: учебник, рабочая тетрадь, пособие для учителей, электронные приложения и презентации к урокам. Программа курса состоит из 2 частей и содержит 4 раздела, расположенных в логической последовательности.
Первая часть – 8-й класс, учебный материал рассчитан на 17 часов.
Программа этой части курса предусматривает овладение 2 разделами – прикладные и семейные финансы.
Также восьмиклассники будут изучать основы финансовой грамотности и овладевать следующими темами:
- деньги в жизни человека;
- финансовое поведение;
- роли человека: личность, потребитель, гражданин;
- потребности и интересы семьи;
- планируем семейный бюджет;
- заимствования, сбережения и инвестиции;
- финансовая безопасность и мошенничество.
Вторая часть – 9-й класс, учебный материал рассчитан на 35 часов.
Программа предусматривает овладение 2 разделами – предприимчивость и предпринимательство, а также социальная ответственность бизнеса и отношения с государством.
Курс разработан согласно требованиям действующего Государственного стандарта базового среднего образования и Типовой образовательной программы для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений.
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