Сайт Минобразования Украины остановил работу из-за кибератаки РФ

Сайт Министерства образования и науки Украины перестал работать из-за кибератаки оккупантов. В Минобразования сообщили, что уже работают над решением этой проблемы.

Информацию об этом также подтвердил глава министерства Оксен Лесной. Он отметил, что о возобновлении работы ресурса сообщат впоследствии.

Сайт ведомства прекратил свою работу утром 7 февраля. Пока пользователи не имеют возможности зайти на него.

"Друзья, вдруг что – сайт Минобразования временно не работает из-за атаки россиян. Но наши специалисты уже работают над возобновлением работы", – сообщил министр в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

Ранее сообщалось, что 25 января в "Нефтегазе" сообщили, что на один из датацентров, который использует НАК, а также "Газораспределительные сети Украины", велась кибератака. Поэтому не работали ни сайты, ни колцентр. На полное возобновление работы "Нефтегаза" понадобилось четыре дня.

Видео дня

OBOZ.UA также писал, как в конце 2023 года произошла масштабная кибератака на "Киевстар". Как рассказал его президент Александр Комаров, для обхода киберзащиты оператора хакеры использовали скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников компании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!