Сделайте 3 квадрата: хитрая головоломка со спичками

Любителям логических задач предлагается проверить свою внимательность с помощью увлекательной головоломки со спичками. Нужно составить три идеальных квадрата, изменив положение всего трех спичек. На решение этой задачи дается всего 40 секунд, поэтому смотрите изображение ниже.

Исходная фигура имеет сложную структуру. Чтобы найти правильное решение, нужно мыслить нестандартно и задействовать пространственное воображение.

Главный секрет заключается в том, чтобы правильно переместить детали из верхней и центральной частей фигуры.

Ответ на головоломку

Переставив первую спичку, вы формируете основу для правого квадрата. Вторая спичка позволяет замкнуть контур левой фигуры, создавая симметрию.

Последний шаг требует использования третьей спички для завершения нижнего квадрата. В результате вы получаете три абсолютно одинаковых геометрических элемента, расположенных рядом. Все секреты заключаются в точной последовательности действий и внимательности.

Если вам удалось уложиться в отведенные 40 секунд, у вас отличная скорость мышления и высокий уровень IQ. Подобные упражнения – прекрасная тренировка для мозга и помогают поддерживать умственную активность в тонусе.

Поэтому попробуйте еще одну спичечную головоломку, которую предлагает OBOZ.UA. Главное – не сдаваться сразу и пробовать разные варианты решения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.