Сделайте из одного треугольника два: головоломка со спичками

Спичечные головоломки кажутся простыми только на первый взгляд, но именно в этом и заключается их коварство. Они заставляют мыслить нестандартно и выходить за пределы очевидных форм. Даже опытные любители логических задач иногда тратят на них больше времени, чем ожидали. Смотрите изображение ниже.

Такие упражнения тренируют не только внимательность, но и пространственное воображение. Сегодня предлагаем одну из тех головоломок, где нужно сделать два треугольника.

Перед вами фигура, составленная из спичек.

Задача: передвиньте 4 спички, чтобы в результате образовались два абсолютно одинаковых треугольника.

Ломать или убирать спички нельзя, только перемещать.

Такие задания заставляют мозг работать нестандартно и искать решения вне привычных схем. Они развивают пространственное воображение, внимательность к деталям и способность быстро адаптироваться к новым условиям. Регулярное решение подобных головоломок улучшает концентрацию и логическое мышление, а также помогает снять умственную усталость и переключиться с повседневных дел.

Четыре спички нужно передвинуть так, чтобы сформировать два отдельных треугольника, которые не обязательно лежат в одной и той же плоскости или повторяют первоначальный контур.

