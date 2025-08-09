Секрета здесь нет: педагог объяснил, почему поступающие 2025 года чаще всего выбирали менеджмент

Образовательный эксперт и директор одной из украинских онлайн школ Владимир Страшко поделился своим мнением, почему большинство поступающих выбрали специальность менеджмент. По открытым данным, это направление уже несколько лет держит позицию безоговорочного лидера.

Видео дня

По словам эксперта, в этом нет никакого секрета, ведь профессия считается универсальной. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как объясняет Страшко, есть три основные причины популярности менеджмента:

Школьная математика и физика

Когда на НМТ – выпускник набирает около 120 баллов за математику, а на истории или географии существует немалый шанс набрать больше, поступающий делает простую арифметику: технарем быть дорого (в баллах).

Картинка будущего

В ленте чаще мелькает: "закончил маркетинг – уже SMM-ник с first job offer", чем "закончил мех-мат – только что стартовал trainee-инженером". Люди верят в то, что видят.

Путь наименьшего сопротивления

Менеджмент, право или психология кажутся "универсальным ключом": и HR-ом можно, и проекты вести, и собственное дело запустить. Силе притяжения названий не противостоит даже вменяемое понимание, что рынок переполнен.

Педагог уверен, что стоит не удивляться такому результату, а работать с причинами. А для этого надо:

повысить уровень преподавания математики в школе, что будет равняться уверенности поступать на инженерию

показывать живые кейсы технарей;

дать выпускникам возможность показать себя на рынке труда.

"Рынок + система образования = выбор абитуриента. И пока первое не потребует массово "технарей", а второе не облегчит путь к STEM, статистика останется "менеджерской" – и это абсолютно логично", – добавляет он.

Ранее OBOZ.UA писал, что менеджмент стал самой популярной специальностью среди поступающих в 2025 году. В то же время критически важные для восстановления страны инженерные и естественные специальности пользуются значительно более низким спросом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!