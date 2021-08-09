Старшие классы отменят, школы в селах закроют: почему новая реформа возмутила учителей и родителей

В Украине закрытие старших классов отложили до 2027 года, но от таких планов все же не отказались. Согласно образовательной реформе, в стране перестанут существовать школы, а вместо них останутся гимназии и лицеи. В гимназиях будут учиться дети с 1 по 9 классы, а в лицеи будут поступать по конкурсу те, кто планирует учиться в вузе.

Остальные пойдут доучиваться в колледжи, где получат профессиональное образование. Однако лицеи могут открыться только при условии, если будет набираться минимум по два параллельных 10 классов по 25 учеников. В первую очередь такое правило грозит тем, что учебные заведения в селах и районах просто закроют.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Что предполагает реформа?

Далеко не каждый старшеклассник в Украине сможет поступить в 10 класс. До 2027-го планируют провести оптимизацию школ: на базе некоторых будут созданы лицеи, куда смогут поступать по конкурсу выпускники 9 классов, которые планируют получать высшее образование в вузах.

Те, кто не хочет или кому не повезет с поступлением, смогут продолжить учебу в колледжах (в том числе в бывших ПТУ), где получат знания за последние классы и профессию.

Жизнь старшеклассников изменится. Источник: Украинская Бессарабия

Недавно Верховна Рада приняла законопроект 4621-1, по которому в лицеях должно быть не менее двух классов на параллели. И в каждом из них должно быть не менее 25 учеников. Исключения сделаны только для школ в горных районах, там может быть только один класс.

Если для городских учебных заведений это не проблема, то для сельских, районных и других небольших населенных пунктов – невыполнимое задание. Там просто нереально будет выполнить "норматив" из-за небольшого количества населения. Ведь в среднем по Украине наполняемость сельских школ составляет 14 человек. А следовательно, детям оттуда придется кататься на учебу в райцентры, соседние города, либо же вовсе забыть о высшем образовании и идти в колледж.

На учебу многим придется ездить далеко. Источник: Колобок

В школах Украины уже начались скандалы

Уже сейчас в городах и селах задумались об укрупнении школ. Фактически, часть учебных заведений закроют, а в других оставят только начальную и среднюю школу. Естественно, это спровоцировало скандалы.

Так, в селах Стародубовка и Захаровка под Мариуполем планируют закрыть школы, а детей возить в учебное заведение за 30 км. Это возмутило родителей старшеклассников. Они отмечают, что возить детей каждое утро так далеко – очень тяжело.

Кроме того, школьный автобус нередко ломается, и в таких случаях школьники будут просто пропускать занятия. Учителям такие планы, разумеется, тоже не понравились, ведь они потеряют работу. Теперь педагоги достали все свои дипломы и грамоты, стали доказывать, кто из них более профессионально пригоден.

В селах закроют школы. Источник: Час Пик

Подобных историй по Украине сейчас десятки. Так, возник скандал и на Днепропетровщине. Там родители детей из Водянской гимназии Криворожского района подозревают, что их учебное заведение собираются закрыть. Ранее там была обычная школа, где учились и старшеклассники. Затем старшие классы закрыли, а теперь могут ликвидировать и гимназию.

А в Купянске Харьковской области на заседании городского совета и вовсе устроили кулачные бои, когда встал вопрос о переименовании школ в гимназии и лицеи.

Депутаты Купянска не смогли согласовать переименование школ в лицеи и гимназии. Источник: Скрин видео ТГ Труха

Также не решен вопрос и с тем, как старшеклассники будут поступать в лицеи. Если это отдадут на откуп директоров лицеев, то коррупция неизбежна.

"В таком случае дети и родители будут зависимы в первую очередь от школьных учителей, которые выставляют отметки в аттестат об окончании 9-го класса. А затем еще искать возможность как-то поступить в лицей. Единственный правильный выход – независимое тестирование по типу как сейчас поступают в вузы. Конечно, школьный аттестат тоже надо будет учитывать. В таком случае коррупция практически исключена", — считает бывший педагог с Харьковской области Валентин Пантелеенко.

Поступление в лицеи должно быть независимым. Источник: Городской сайт

Что думают родители и учителя?

Учителя с осторожностью высказываются о предстоящей реформе. Многие из них надеются, что за эти шесть лет депутаты и власть передумают и все останется по-прежнему.

Но некоторые педагоги всерьез обеспокоены переменами. "Я подозреваю, что все это затеяли ради того, чтобы сэкономить. Школы закроют, учителей уволят. В оставшихся гимназиях и лицеях дети будут учиться по 25-30 человек. Естественно, один педагог на такой класс или два-три учителя на класс по 10-15 учеников. Это сокращение фонда зарплат. Уволят пенсионеров, неудобных", – возмущается Мария Шостак с Днепропетровщины.

Родители также обеспокоены. Они говорят, что уже во многих школах предупредили, что старшие классы пропадут.

"Я не против, чтобы ребенок пошел в колледж. Но у нас ведь нет хороших колледжей. Если бы были колледжи компьютерного дизайна, IT, ветеринарные, бухгалтерские, где высшее образование действительно не нужно. А то же у нас выпускают слесарей, парикмахеров, поваров", — считает мама 9-классницы Маргарита.

Школьников ждет новая реформа. Источник: Днепр час

"С одной стороны, это хорошо, что будут лицеи, ведь далеко не всем нужно высшее образование. У нас и вузы нужно сокращать, а то многие из них особенно в провинции похожи на ПТУ. А каждый второй у нас с дипломом о высшем образовании. Но с другой – я опасаюсь, что высшее образование станет доступно далеко не всем. В провинции, в селах родители не потянут учебу детей в лицеях в других населенных пунктах, где нужно будет платить за питание, проживание. И вроде способный ребенок после 9-го класса пойдет коров доить вместо учебы", – говорит мама школьницы Виктория Шаповалова.

А вот папа школьника из Херсонской области считает, что закрытие школ, где мало учеников, дело полезное. "И правильно делают. Мы живем в пригороде, у нас в старших классах по три ученика. Вот это разбазаривание бюджетных денег! Городская школа в 10 минутах езды, старшеклассники вполне могут туда доехать. Даже ученики младших классов с родителями каждое утро едут на учебу", — считает отец.

В любом случае родителям учеников стоит уже готовиться к тому, что система образования изменится. И главное – вовремя понять, чего хочет ваш ребенок, чем бы он хотел заняться в жизни. И в соответствии с этим выбирать для него учебное заведение.

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