Сельский учитель покорил сеть танцем с выпускниками

31-летний учитель истории и правоведения Василий Маслей из села Маячка Полтавской области покорил сеть роликом, в котором станцевал на школьном выпускном. За месяц видео собрало более 1,1 миллиона просмотров, 1,6 тысячи комментариев и более 6 тысяч репостов.

Оно было опубликовано в Facebook "Нехворощанской ТГ". Также более 340 тысяч просмотров ролик собрал на YouTube.

С учителем, который стал звездой сети, пообщались журналисты ВВС News, расспросив его о танцах, роли учителя и вдохновении. Так, Маслей сам закончил школу, в которой сейчас преподает. А несколько недель назад выиграл конкурс на должность директора и формально возглавит учебное заведение в начале августа.

Первый такой танцевальный номер он придумал в 2017 году. Тогда он вместе с другими учителями станцевал для выпускников под песню Эдит Пиаф.

Учитель стал звездой соцсетей. Источник: Скриншот видео

Увидев теплую реакцию публики, Маслей решил ставить такие номера каждый год. Нынешний танец с выпускного в Маячке просто разорвал соцсети.

Маслей ставит такие танцевальные номера каждый год. Источник: Скриншот видео

Напомним, ранее в тренды Youtube попало видео из музыкального конкурса Евровидение-2021, которое проходило в Роттердаме, Нидерланды. Там украинская группа Go_A настолько поразила зрителей своим выступлением, что они аплодировали стоя. А ролик яркого номера, опубликованный на Youtube, спустя 13 часов набрал 1,2 миллиона просмотров и продолжает уверенно держаться в трендах.

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