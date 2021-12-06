Семь миллионов или "детишки взлетят на воздух": в Харькове сообщили о массовом заминировании школ

В Харькове незвестные сообщили о заминировании 12 школ. Со всех заведений эвакуировали детей и персонал.

"Минер" требует выплатить ему в общей сложности 7 млн грн или "детишки взлетят на воздух". Об этом идет речь в письме, которое получила по крайней мере одна из "заминированных" школ.

Из-за сообщения о минировании утром понедельника, 6 декабря в Харькове вывели на улицу учеников и пеосрнал нескольких школ, сообщили очевидцы. По данным Telegram-канала "Труха", в целом речь о 12 школах:

№36 (ул. Алчевских, 55);

Видео дня

№13 (ул. Благовещенская, 36);

№114 (просп. Гагарина, 157);

№93 (просп. Ново-Баварский, 89-А);

№59 (Чаплыгинский переулок, 12);

№129 (ул. Клочковская, 224);

№136 (ул. Большая Панасовская, 39);

№99 (ул. Тобольская, 26);

№117 (ул. Шекспира, 20);

№33 (ул. Искринская, 28);

№8 (Салтовское шоссе, 61);

лицей НУА (ул. Лермонтовская, 27).

Официально о требованиях террориста полиция не сообщала. Однако в распоряжении редакции харьковского издания "Редпост" оказался скриншот письма, которое пришло на электронную почту школы №59.

В нем мужчина, назвавшийся Русланом, требует перевести ему в общей сложности 7 млн грн, чтобы он не взорвал школу. Письмо достаточно странное – его как будто написал иностранец или же малограмотный человек. Еще автор почему-то называет полицию милицией.

Приводим текст письма без изменений:

"Добрый день, меня зовут руслан хочу сообщить что я завербован, сегодня утром я пронес сву (самодельное взрывное устройство – Ред.) мины в вашу школу, а также разложил их на территории Требую перевести 5млн гривен или ваши детишки взлетят на воздух! давайте без милиции? я наблюдаю за вашей школы если увижу сотрудников сразу активирую мины, ах да на них таймер тик-так..."

В конце "минер" требует перевести 5 млн грн на один мобильный номер, и еще 2 млн грн – на другой.

Неизвестно, получили ли точно такие же письма и в других школах. Но, не исключено, что да – тревогу забили в этих заведениях примерно в одно и тоже время.

В пресс-службе Нацполиции Харьковской области пока только отметили, что проверяют сообщение о заминировании школ.

Неделей ранее, тоже в понедельник, 29 ноября, в Харькове "минировали" 6 школ в разных районах. Тогда кинологи и взрывотехники обыскали территорию заведений и взрывчатку не обнаружили.