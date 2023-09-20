Как приучить ребенка к чтению и ''подсадить'' на книги. 7 простых приемов

Собственный пример взрослых, читающих для удовлетворения и самосовершенствования, оказывает огромное влияние на формирование читательских привычек среди детей. Чтобы увлечь школьника литературой, следует придерживаться простых правил, в частности, подобрать книгу, которая может заинтересовать ребенка именно в этот момент.

Для того чтобы привить любовь к чтению книг у детей, следует придерживаться близости с самыми маленькими, начав, например, чтение книг перед сном, рассказывает Риган Макмехон, бывший старший редактор, руководитель отдела книг на странице Сommonsensemedia. По ее словам, в нежных мгновениях дети запомнят теплоту и близость, а также саму сказку. Многие дети продолжают любить чтение вслух даже после того, как уже научились читать сами.

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Семь советов от Риган Макмехон, которые помогут развить любовь к чтению у ребенка на всю жизнь

Откройте для себя серию книг

Многие дети становятся преданными поклонниками книг на всю жизнь после увлечения определенной серией. Некоторые популярные варианты, удерживающие младших читателей в напряжении, например, "Людопес" или "Джуди Муди". Для среднего школьного возраста интересными станут "Драконы в мешке", "Гарри Поттер" и "Перси Джексон". Среди подростков популярны "Дивергент" и "Всем ребятам, которых я любила". Эти серии привлекают внимание юных читателей к книжному миру.

Рассчитывайте на классику

Некоторые книги считаются классическими книгами для детей, поскольку они привлекают читателей поколения за поколением. Попробуйте представить книги, которые вам нравились в детстве, например "Паутина Шарлотты" или книги о Нарнии.

Выбирайте книги о том, что любит юный читатель

Если дети в восторге от транспортных средств, найдите книги об автомобилях, грузовиках и поездах. Если ребенок обожает супергероев, принцесс или привидений – найдите книги с этими героями. Библиотекари, книготорговцы и поисковики в интернете помогут вам найти книги на любую любимую тему.

Поощряйте детей смешными историями

Юмор — отличный путь к книголюбию. Некоторым родителям трудно позволить своим детям читать "Капитан Пидштанники", "Дневник слабака" и другие забавные книги для детей, в которых рассказывается о том, что подростки попадают в беду. Поговорите со своими детьми о содержании, но имейте в виду, что дети читают эти книги не потому, что хотят подражать поведению героев – они просто с удовольствием примеряют их на себя, читая историю.

Смешайте чтение с комиксами

Графические романы являются одними из самых популярных трендов в детском издательстве, и они могут увлечь школьников чтением. Дети могут начать, например, с "Реальные шишки" и перейти к более развернутым комиксам, таким как "El Deafo". Вы также можете найти графические романы, обучающие истории.

Электронные книги

Чтение цифровых книг может быть особенно увлекательным для мальчиков и тех, кто неохотно берется за это занятие. Загрузив книги на телефон или планшет, поможет совершить поездку на автомобиле, путешествие или обычный вечер более увлекательным.

Сделайте чтение семейной ценностью

Регулярно водите детей в библиотеку или местный книжный магазин. Покажите школьникам, что поиск хорошей книги – это как поиск клада. Выделите время только для чтения – выключите телевизор, компьютер и мобильный телефон. Читайте малышам на ночь и дайте им время и место, чтобы они могли почитать после выполнения домашнего задания или наедине перед сном.

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