Сертификация учителей 2024 года: стало известно, какой предмет пользуется наименьшей популярностью

Наименее популярной среди учителей, решивших пройти сертификацию, оказался предмет математика. Именно этих педагогов меньше всех заполняют заявки на аттестацию.

Такие данные стали известны с хода регистрации учителей для прохождения сертификации в 2024 году, которые опубликовал Украинский центр оценивания качества образования. Там отмечено, что только 376 педагогов математики подали заявления за период с начала оформления заявок.

Кроме того, уже зарегистрировались на аттестацию 1235 учителей начальных классов, 449 украинского языка и литературы и 432 истории и гражданских дисциплин.

Как говорится в сообщении, 17 января исчерпано предельное количество сформированных заявлений для учителей начальных классов в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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А также для педагогов истории и гражданских дисциплин в Киеве, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Первый этап регистрации начался 15 января и продлится до 25-го. Оформить заявку могут учителя со стажем педагогической работы не менее двух лет, работающих по основному месту.

В течение 26-30 января будет проведен дополнительный этап регистрации при условии, что еще останутся места для аттестации.

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