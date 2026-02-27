Сертификация учителей 2026: назван предмет, по которому педагоги показали худший результат

Хуже всего первый этап педагогической сертификации в 2026 году сдали учителя английского языка. Так, из 534 зарегистрированных участников прошли тестирование только 223 (42%) школьных преподавателя сдали тест.

Такие данные предоставил Украинский центр оценивания качества образования. Всего успешно завершили первый этап сертификации 65% педагогов – из 3423 зарегистрированных учителей 2226 выполнили тест .

Лучше всего с тестом справились учителя украинского языка и литературы – из 535 зарегистрированных успешно сдали тест 419 педагогов (78%).

По математике половина учителей смогла преодолеть порог – 261 педагог из 520 зарегистрированных успешно прошел тестирование.

72% учителей начальных классов и 70% истории успешно справились с первым этапом сертификации.

Педагоги, которые по итогам первого этапа набрали 60% и более от максимального количества тестовых баллов, допущены к участию в следующем этапе, предусматривающем самооценку собственного педагогического мастерства.

Всего участие в первом этапе приняло 3190 педагогов, среди которых учителей начальных классов – 1444, математики – 486, украинского языка и литературы – 502, истории и гражданских дисциплин – 295, английского языка – 463. Участники, набравшие менее 60% максимального количества тестовых баллов, не допускаются к участию в следующем этапе.

Для того, чтобы перейти ко второму этапу, нужно было набрать:

учителям начальных классов – минимум 54 балла

украинского языка и литературы – 69 баллов ,

, математики – минимум 52 балла ,

, истории и гражданских дисциплин – 64,

английского языка – 55 баллов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что хуже всего в 2025 году прошли независимое оценивание учителя английского языка – только 148 педагогов смогли завершить оценивание.

