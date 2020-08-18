Сеть поразило видео с простым японским методом умножения

Учительница математики из Лондона показала простой японский метод умножения с помощью линий и точек.

Она завела блог в TikTok, в котором показывает различные лайфхаки, которые помогут быстрее и проще решать математические задачи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ее ролики имеют от нескольких тысяч до нескольких миллионов просмотров, а один из них за неделю набрал почти 13 миллионов просмотров.

Преподавательница продемонстрировала метод умножения, который широко используется в Японии. С помощью этого метода можно быстро и точно перемножить двузначные числа, даже без знания таблицы умножения или калькулятора.

По одной из версий, этот способ умножения придумали еще индейцы майя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках "Всеукраинской школы онлайн" учительница допустила нелепую ошибку в задаче для пятиклассников.