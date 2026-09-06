Шаровая молния: миф или реальность? Учитель физики объяснил загадочное явление

Шаровая молния – один из наименее изученных видов атмосферного электричества, и она действительно существует, но не так, как мы привыкли себе представлять. Ее необычная форма вызывает беспокойство у исследователей относительно того, какие последствия она может повлечь за собой.

Тем не менее она состоит из основных элементов почвы и существует 1,6 секунды. Правду раскрыл учитель физики из Киева Руслан Цыганков.

Существует ли шаровая молния

По его словам, в состав шаровой молнии входят железо, кремний и кальций, а также алюминий, который находится за пределами диапазона.

"Самая популярная теория такова: обычная молния ударяет в почву, богатую песком или кремний. Температура в точке удара достигает тысяч градусов, и кремнезем начинает активно испаряться. Затем он вступает в реакцию с кислородом в воздухе и начинает гореть и излучать свет", – говорит педагог.

То есть, по его словам, шаровая молния представляет собой светящееся облачко горячей пыли, которое держится вместе и медленно движется, пока весь кремний не сгорит.

Напомним, ранее Руслан Цыганков объяснил, почему самолет летает.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение Цыганкова о том, что такое мираж и почему мы его видим.

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