Шкарлет объяснил, когда восстановят полноценное обучение для старшеклассников в Украине

Старшеклассники в Украине вернутся за парты. Источник: 112.ua 112.ua

После окончания усиленного карантина, который длится в Украине с 8 по 24 января, старшеклассники смогут вернуться к полноценному обучению в школах по смешанной системе. Это будет возможно при отсутствии стремительного скачка статистики заболеваемости коронавирусом.

Такими планами поделился на личном Telegram-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет. Вместе с тем он подчеркнул, что эпидемиологические показатели будут отдельно анализироваться в каждой области.

"Возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению, по моему мнению, является крайне необходимым и важным. Общаясь с учителями, я постоянно слышу об их предостережениях по поводу отсутствия очного общения с учениками. Не меньше волнуются родители и сами школьники, которым в течение текущего учебного года пришлось готовиться к ВНО и ГИА преимущественно в дистанционной форме", – написал он.

В то же время министр отметил, что рассматривается также возможность восстановления стандартного или смешанного формата обучения для остальных украинских школьников. Впрочем, пока МОН консультируется по этому вопросу с главой Министерства здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Кабмину возобновить учебу в начальных классах во время усиленного карантина.

Он отметил, что дистанционное обучение для этой возрастной категории детей неэффективно, а родители не имеют возможности нормально работать.

Напомним, родители и учителя жалуются на дистанционное обучение из-за большого количества проблем, связанных с ним: недостаток техники в многодетных семьях, нехватка площади для организации рабочих мест ученикам дома, постоянные отвлечения детей и тому подобное.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!