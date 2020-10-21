Шкарлет рассказал, возобновят ли обучение в школах после каникул

И. о. министра напомнил, кто несет ответственность за обеспечение учебных заведений защитными средствами

Решения будут приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией в конкретных регионах

После окончания осенних каникул в Украине наибольшие шансы вернуться к полноценной учебе будут иметь ученики начальных классов.

Сергей Шкарлет рассказал, восстановится ли обучение в школах после каникул. Источник: 24tv.ua 24tv.ua

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сообщил временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет. Что же касается старших школьников, то их формат обучения, по словам чиновника, будет зависеть от ситуации с COVID-19 в каждом регионе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Худший сценарий, который может быть, подчеркнул Шкарлет, – это полный локдаун, который был весной, когда все учились на дистанционной форме.

"Если после 30 октября ситуация, в зависимости от зонирования, будет улучшаться, то кто-то выйдет на очную форму обучения. Если же это будет "красная" зона, то там школьники останутся на дистанционке. Я надеюсь, что первые-четвертые классы все же будут учиться в полноформатном режиме. Будем надеяться на лучший сценарий, но если будет хуже, то, конечно, – это дистанционное обучение", – рассказал и. о. министра.

Шкарлет также отметил, что учебные заведения весенний локдаун пережили достойно. Сейчас же больше сделано для дистанционного обучения. В частности, речь идет и о наработанных методиках и материалах.

Кроме того, в проект бюджета на следующий год уже заложили миллиард гривен на дистанционку. Эти средства пойдут на дезинфекторы, надбавки учителям, средства индивидуальной защиты и тому подобное.

По словам Шкарлета, обеспечение учебных заведений средствами защиты – это обязанности местных властей. Однако за тем, как происходит дистанционное обучение, и принимать жалобы от родителей, если они с какими-то вещами не согласны, должна Государственная служба качества образования.

Подытоживая, и. о. главы МОН напомнил, что сейчас ведомство запретило все крупные собрания, концерты и экскурсии. Решение о проведении школьных олимпиад будут принимать в каждом регионе отдельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль считает, что решение о том, что детские сады и начальную школу в Украине не будут закрывать на карантин при любых условиях, может привести к росту заболеваемости коронавирусом в стране.

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