Шкарлетт заявил, что работники сферы образования начали вакцинироваться активнее

Почти 87% работников учебных заведений Украины полностью привиты против COVID-19. В течение последней недели темпы вакцинации растут.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в своем Telegram-канале.

По озвученным министром данным, по состоянию на понедельник, 29 ноября, обе вакцины против коронавируса получили более 567 тысяч работников учебных заведений, или 86,9%. Еще 9,6% ожидают второй дозы.

Отдельно данные по школам глава МОН на этот раз не привел. Но отметил, что в целом темпы вакцинации "на протяжении последней недели продолжают расти".

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"Мы наблюдаем увеличение количества вакцинированных педагогов в пределах одного процента в сутки", – сообщил Сергей Шкарлет.

По данным министра, в топ-5 по уровню вакцинации учителей входят:

Сумская область – 95,8%;

Луганская область – 94,5%;

Черкасская область – 94,1%;

Днепропетровская область – 94%;

Донецкая область – 93,9%.

Он также сообщил, что из-за отсутствия 100% вакцинации работников в "красных" регионах в 1014 школах – до сих пор учатся дистанционно.

"Да, это всего 7,3% от общего количества заведений среднего образования, однако это тысячи учеников, нуждающихся в живом общении и очном формате обучения. Все зависит от нас", – отметил Сергей Шкарлетт.

"Я прошу руководителей УОСО (учреждений общего среднего образования. – Ред.) и коллективы школ не останавливаться на достигнутом, особенно сейчас, когда появляются тревожные новости о новых опасных штаммах коронавируса", – добавил глава МОН.

27 ноября Сергей Шкарлет отчитывался, что из-за отказа или уклонения от прививки отстранили 2,8 тысячи учителей школ по всей стране. Больше всего в Ривненской и Киевской – 384 и 281 человек. Данные по состоянию на 29 ноября министр не обнародовал.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования. Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, не вакцинирующихся от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем со прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут зачислять в трудовой стаж.

Профсоюзы работников образования и науки обращались к Кабинету министров, Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

По состоянию на 22 ноября в Украине по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 96,2% работников школ, из них обе прививки более чем у 550 тыс. – то есть 84,5%. Наиболее охотно делали прививки педагоги в Донецкой области.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В Светловодске Кировоградской области 23 ноября люди в отчаянии перекрыли центральную улицу. В городе нет отопления – ни в домах, ни в школах, ни в садах. Большинство школьников после осенних каникул из-за отсутствия отопления остались дома на дистанционке .

В селе Степангород Ривненской области школа восстала против вакцинации. Хотя из 87 работников заведения привились против COVID-19 только пятеро, все продолжают ходить на работу. Более того, – родители учащихся их в этом поддерживают.