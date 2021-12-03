"Я горжусь тем, что я русская!" В Киеве учительница возмутилась просьбой ученика перейти на украинский. Видео
В лицее Киева №303 – языковой скандал. Учительница немецкого возмутилась из-за просьбы ученика общаться на украинском.
Она заявила – гордится тем, что является русской, а не украинкой. Видео опубликовал Telegram-канал "Катарсис" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В сообщении указывается, что инцидент произошел в лицее №303 на Позняках во время урока немецкого языка. Видео снял один из учеников из-под парты. Приводим цитату учительницы без изменений:
"Я горжусть этим, что я не украинка, а русская. Он не понимает російською. 70 лет все говорили російською мовою, и ничего! И все говорили, ничего страшного! А теперь ты можешь выбирать, на каком языке говорить. Он "не розуміє російської"! Ти ж бачиш, такий складний язык. Я вроде на китайском каком-то писала ему. Треба спочатку культури навчитись загальної, розумієш? Щоб звертатись до вчителя з повагою, розумієш чи ні?"
Судя по тону и голосу учительницы, она искренне возмущена просьбой ученика. В какой форме он ее высказал, пока неизвестно. Однако очевидно, что именно суть просьбы разозлила преподавателя.
У этого поста в Telegram-канале за несколько часов – более 130 комментариев. Пользователи негодуют, пишут о "русскоязычной челюсти" и добавляют гиф-изображения с Гитлером. Некоторые надеются, что за такие взгляды учительницу немецкого уволят.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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