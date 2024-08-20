Школа супергероев: в Украине появится еще 6 учебных заведений для маленьких пациентов

В Виннице, Ривне, Одессе, Полтаве и Львове заработают "Школы супергероев". Еще одно учебное заведение уже открыто в Кривом Роге, где маленькие пациенты одной из больниц, несмотря ни на что, продолжают получать образование.

Видео дня

Благодаря "Школе супергероев" дети, которые проходят длительное лечение, могут в перерывах между процедурами сходить на учебу и не отставать от программы. Кроме того, такие уроки помогают отдохнуть и чувствовать себя бодрее, рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в официальном Telegram-канале.

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она посетила учебное заведение в Кривом Роге и отметила, что в стране должно появляться больше таких ячеек для маленьких пациентов.

"Лечить и учиться одновременно – незаурядный поступок, который одновременно придает сил. Три месяца, пока этот класс в больнице создавали и обустраивали, обучение вокруг продолжалось. Учителя-волонтеры во время собственных отпусков провели более 1200 уроков для маленьких пациентов прямо в палатах", – поделилась Зеленская.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда на Украине начнет действовать политика "Школа офлайн".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!