Школа за 55 тыс. грн, дети говорят о сексе и Gucci. Невеста Кулебы раскрыла секрет воспитания 11-летнего сына, чтобы он не вырос 'мажором'

Предпринимательница и владелица магазина интимных товаров Светлана Павелецкая – невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поделилась секретами воспитания своего 11-летнего сына Александра. В частности, она рассказала, что мальчик учится в одной из лучших частных физико-математических школ, стоимость которой Павелецкой обходится в 55 тысяч гривен в месяц. Попасть в нее можно только, если ребенок успешно сдаст все экзамены.

Предпринимательница говорит, что к сыну часто приходят сверстники из школы домой и ее немного пугают их разговоры. Дети обсуждают дорогие машины или секс, а некоторые хвастаются своими своими дорогими подарками, например самокатами за 1000 долларов. Об этом Павелецкая рассказала в интервью Эмме Антонюк.

"Саша у меня супер такой компанейский парень, у нас очень часто дома дети из класса, из параллели, из других классов. И иногда я слышу, о чем они разговаривают, и мне становится страшно. Они обсуждают машины дорогие, секс во. Потому что это TikTok, это YouTube, оно все там. Хвастаются, у кого лучше самокаты. Там цена этого самоката 1000 долларов. Их интересует не только природа вещей, а и стоимость этих вещей. В том контексте, в котором детей она не должна интересовать", – сказала невеста Кулебы.

Она также поделилась, что как-то ее сын пришел из школы и рассказал, что его товарищ пришел на занятия в кроссовках Gucci и Саша сказал, что хочет обувь этого же бренда. Он спросил у мамы, почему у его друга такие есть, а у него нет. Сама же Павелецкая объяснила сыну, что подобные покупки не соответствуют возрасту 10-11 лет, ведь это слишком дорогой бренд, а обувь быстро износится. Она сказала, что когда он заработает самостоятельно деньги на подобные вещи, тогда получит ее скидку и приобретет то, что выберет.

"Приходит как-то из школы и говорит мне: "Мама, Петя, пришел в кроссовках Gucci. Почему у тебя есть кроссовки Gucci?" У Пети есть, а у меня нет кроссовок Gucci. Я говорю: "Это вопрос к Петиным родителям. Я считаю, что кроссовки Gucci – это невозможно, потому что у тебя, растет нога, это слишком дорогой бренд, ты их убьешь за 10 минут. У меня кроссовки Gucci, потому что я на них заработала. Как только ты заработаешь на кроссовки Gucci, я дам тебе свою скидку и ты сможешь их купить", – добавляет Павелецкая.

Она объясняет, что для того, чтобы ребенок не превратился в "мажора", нужно с ним говорить и объяснять разницу между ценностью и ценой, что деньги не берутся ниоткуда, а их зарабатывают. Для того же, чтобы мальчик или девочка не "не были тупыми", нужно ими заниматься. Однако только выбрать хорошую школу – не выход, ведь необходимо контролировать обучение, а иногда заставлять прилагать усилия .

Предпринимательница также поделилась, что ее часто вызывают в школу. Она объяснила, что это не касается оценок сына, ведь он хорошо учится и участвует в олимпиадах. Зато парень активно демонстрирует лидерские качества и не всегда имеет хорошее поведение.

Светлана рассказала, что давно приняла решение, что сын поедет учиться за границу. Поэтому, выбрав школу, она с ним договорилась, что за поступление в учебное заведение он получит компьютер. Парень два года готовился, занимаясь с репетиторами, сдал все экзамены, его включили в школу, где было 100 детей на одно место. Однако он не поехал, ведь выбрал обучение в Украине.

