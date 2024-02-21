Школьники Полтавы будут учиться дистанционно 22-23 февраля из-за опасности из России

Школьники Полтавы будут учиться дистанционно в течение двух дней – 22 и 23 февраля. Такое решение было принято департаментом образования города из-за угроз обстрелов накануне второй годовщины полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщила директор департамента образования города Жанна Каплоух в комментарии "Суспільному". По ее словам, заведения дошкольного образования будут работать в эти дни по необходимости, а вечером 21 февраля известят, какие именно садики будут открыты.

Чиновница добавила, что в городской совет обращались родители учеников с волнениями относительно ситуации в течение этих дней, поэтому администрация города приняла такое решение.

"Департамент образования Полтавского городского совета рекомендует учреждениям общего среднего образования перейти на дистанционное обучение 22 и 23 февраля 2024 года. Учреждения дошкольного образования будут работать по необходимости. После опроса родителей определятся с режимом работы и количеством групп, необходимых для приема детей", – говорится в сообщении городского советы.

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Каплоух отметила, что окончательное решение о форме обучения в течение двух дней принимает администрация учебных заведений.

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