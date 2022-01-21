Школьный COVID-коллапс в Италии: учителей уже начали искать в соцсетях

В Италии COVID-19 спровоцировал острую нехватку учителей в школах. Многие преподаватели не хотят вести уроки офлайн боясь заразиться, кто-то болеет, кто-то отстранен из-за отказа вакцинироваться.

Ситуация настолько сложная, что директорам школ прилось прибегнуть к поиску учителей на замену в Facebook. Об этом сообщает La Repubblica.

0,9% итальянских учителей не сделали прививку против коронавируса (для них она обязательно) и поэтому отстранены от работы. Но дефицит педагогов возник не только из-за этого. Кто-то болеет COVID-19, кто-то на карантине после контакта с заразившимся, кто-то боится заразиться и потому отказывается работать в школе.

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Из-за этого многие заведени в поисках учителей на замену, которые смогли бы вести уроки до конца учебного года. Вот только кандидатов нет. Это вынудило руководителей школ пойти на необычные для системы образования меры. В Падуе, Роверето, Имоле, Риме руководители школ размещают в Facebook объявления о поиске учителей на замену, которых не могут найти наблюдательные советы.

Первым на это решился директор средней школы Liceo Rosmini в Роверето Стефано Киршнер. В распоряжении школы нет учителя естествознания. Так что он сделал пост о поиске такого специалиста в Facebook.

"Лицей ищет выпускника по биологии, химии, биотехнологии, наукам об окружающей среде и геологии для замены преподавателя естественных наук в научном лицее", – написал он в посте на странице заведения.

Директор еще одной средней школы, лицея Бертолуччи в Парме – Алуизи Тосолини –запустил поиск учителей математики в Facebook. В итоге благодаря соцсети удалось найти двух бывших учеников, которые согласились преподавать в заведении.

С подобным кадровым кризисом в Италии столкнулись не только средние школы. Временных педагогов ищут в детских садах, начальных школах и институтах. Подобных объявлений с пометкой "срочно" множество на образовательных сайтах.

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