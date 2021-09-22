Школы с менее 80% вакцинированных сотрудников должны перейти на "дистанционку" – Шкарлет
В Украине не должны отправлять на вынужденные каникулы школы и другие учебные заведения, если среди их сотрудников вакцинированы менее 80%.
Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет на заседании Верховной Рады.
"Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из необходимых документов, обучение должно продолжаться (!) с использованием технологий дистанционного обучения. Подчеркиваю, образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате", – заявил министр.
Шкарлет подчеркнул, что "дистанционное образование есть и будет".
Он напомнил, что с 23 сентября Украина переходит в "желтую" карантинную зону. И в соответствии с решением правительства, учебные заведения смогут работать в офлайн-режиме только при условии наличия не менее чем у 80% коллектива одного из документов:
желтого электронного COVID-сертификата – о прививках первой дозой вакцины (генерируется через мобильное приложение "Дія")
зеленого электронного COVID-сертификата – о двух дозах прививки;
международного свидетельства о вакцинации;
справки 063/у – о прививке первой дозой вакцины.
COVID-сертификата о выздоровлении после коронавируса – сертификаты будут генерироваться в "Дії", когда появится техническая возможность.
Министр отметил, что условие о не менее 80% вакцинированных сотрудников не распространяется на:
учреждения дошкольного образования;
специальные заведения общего среднего образования;
1-4 классы заведений общего среднего образования.
Напомним, ранее глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил, что в области с 23 сентября могут закрыть часть школ и детсадов – как раз из-за запрета на работу учебным заведениям, в которых менее 80% сотрудников вакцинированы. Володин акцентировал, что такие заведения закроют – онлайн-обучения не будет.
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