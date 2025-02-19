Школы Украины массово переходят на дистанционное обучение из-за вспышки гриппа и ОРВИ

Все большее количество школ Украины переходит на дистанционное обучение из-за растущего количества заболевания учащихся и учителей ОРВИ и гриппом. На этой неделе онлайн уже учатся ученики в Киевской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской и других областях.

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По данным Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), за последнюю неделю в стране ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело более 200 тысяч человек, из них 60% – дети. Из-за превышения эпидпорога образовательные учреждения вынуждены вводить карантинные меры. OBOZ.UA рассказывает, в каких областях зафиксированы самые большие вспышки заболевания и осуществлен переход на онлайн-обучение.

Киевская область

В Киевской области дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости началось еще 13 февраля. Больше всего случаев зафиксировано в Ставищенской, Дмитровской, Калиновской (Фастовский район), Томашевской, Гребенковской и Сквирской общинах. По информации КОВА онлайн сейчас учатся 45 школ и 4 детских садика. Отдельно введен карантин в 383 классах работающих школ и 4 группах дошкольных учреждений. На данный момент карантин продлили до 23 февраля.

Винницкая область

В Винницкой области на дистанционную форму обучения перевели все школы начиная с понедельника 17 февраля. До этого карантинные меры были внедрены в 15 лицеях.

Львовская область

Львовская область ввела карантин с 18 по 28 февраля включительно. На дистанционную учебу перевели все школы региона. По данным мониторинга, за последнюю неделю в области зафиксировано 15 тысяч случаев заболевания, большинство – среди детей школьного возраста. Однако в самом городе Львове карантинные меры пока вводить не планируют. По словам Андрея Закалюка, директора департамента образования на культуре Львовского городского совета сегодня в этом нужды нет, однако каждая школа имеет право принять такое решение самостоятельно и перевести на онлайн несколько классов или все заведение на несколько дней.

Ивано-Франковская и Закарпатская области

По словам главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, все школы области с 18 февраля перешли на дистанционное обучение. Эти мероприятия продлятся до 4 марта.

А вот в соседней Закарпатской области такие карантинные ограничения пока касаются только нескольких общин. Дистанционное обучение введено в Батовской и Каменской общинах с 17 февраля. Другие школы региона пока работают, однако за ситуацией уровня заболеваемости внимательно следят и при необходимости решения будут менять.

Черновицкая область

На Буковине дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости учащихся и учителей начали вводить еще 13 февраля. На сегодняшний день в регионе онлайн учатся 56 школы, 6 из которых в городе Черновцы. Кроме того, в 22 школах дистанционно обучаются отдельные классы, где наибольшее количество больных учащихся. Также 18 детских садов переведены на онлайн-занятия, а еще 17 закрыты на карантин.

Хмельницкая и Одесская области

В этих регионах карантинные ограничения претерпели более ста школ. В Одессе на онлайн обучение перешли 144 школы и один лицей, а в области дистанционно учатся еще с 12 февраля более 40 образовательных учреждений. По словам представительницы департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич, общий карантин с закрытием всех учебных заведений будет объявлен в случае превышения эпидпорога. На данный момент этого не произошло.

В Хмельницкой области на дистанционное обучение перешли 122 школы. Наибольший уровень заболеваемости зафиксирован в Каменец-Подольской территориальной общине.

Кировоградская и Днепропетровская области

В Кировоградской области дистанционно обучаются учащиеся 21 школы. По информации Кировоградской ОВА, карантина в регионе нет. На временное онлайн переведены школы, где выросло количество учеников с ОРВИ.

А в Днепропетровской области из-за превышения эпидпорога на дистанционное обучение переведены отдельные классы и школы в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах – в общей сложности это более 2000 учеников.

Волынская и Тернопольская области

В этих регионах также с 17 февраля введено дистанционное обучение в некоторых образовательных учреждениях. В целом, на Волыни зафиксировали превышение эпидемического порога на 41% и перевели учиться онлайн более 20 школ. Также, из-за значительного отсутствия детей по поводу ОРВИ, закрыты четыре заведения дошкольного образования.

Тернопольская область перевела на дистанционное обучение 42 класса и шесть школ. По словам медиков региона, ситуация под контролем, но просят не терять бдительность, из-за увеличения случаев осложнений и пневмонии.

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