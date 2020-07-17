Ляшко рассказал, как будет проходить учеба в школах с 1 сентября

С 1 сентября обучение в школах Украины будет проводиться в обычном режиме, однако в районах с "красной зоной" учреждения могут закрыть на карантин.

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Об этом 17 июля в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Трансляция программы велась на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Ляшко подчеркнул, что спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу на сентябрь довольно сложно.

При этом тотального закрытия школ на территории страны не будет, если эпидпорог по гриппу и ОРВИ будет в пределах нормы.

"Красная зона" в этих районах – это не будет что-то необычное, мы уже знаем, что такое эпидпорог. То есть, если "красная зона" – школа закрывается на определенный период времени", – сказал заместитель главы Минздрава.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как писал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко считает, что роста заболеваемости коронавирусом стоит ожидать осенью, особенно в ноябре, и зимой в феврале.

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