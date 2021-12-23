Сидят к учителю спиной, парт хватает не всем: в школе на Закарпатье дети учатся в бывшей столовой

В гимназии в селе Хмельник на Закарпатье учащиеся двух классов начальной школы учатся в бывшей столовой. В помещении холодно, детям не хватает парт.

До самой столовой ученики должны подниматься по такой лестнице, что родители переживают – как бы ни упали. Но даже здесь школьники должны учиться в две смены, сообщает "Суспільне".

В Хмельницкой гимназии в Береговском районе учатся 119 детей, с 1 по 9 класс. На всех помещений в заведении не хватает. Поэтому ученики двух классов начальной школы – 2 и 4 класса – должны учиться в бывшей столовой.

Она расположена в отдельном здании. Туда надо подниматься по хлипкой лестнице. По словам учительницы Светланы Бабинец, родители боятся, что дети могут неправильно стать и упасть.

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Но лестница – только одна из многочисленных проблем этого помещения. Отапливать его сложно, поэтому зимой дети с учителями там мерзнут.

Хотя в бывшей столовой дети учатся из-за нехватки места, и в нем самой его – тоже недостаточно. Некоторые ученики вынуждены сидеть к учителю спиной.

И это хорошо, если парты хватило. Если нет, приходится сидеть за столами, оставшимися "в наследство" от столовой. Учительница Алла Дорчинец сетует, что детям за такими столами неудобно сидеть, у них нет места, чтобы поставить руки.

Ко всему учатся эти школьники в две смены. Сначала 2 класс, за ними – 4-й.

"Это помещение не приспособлено для четвертоклассников, поскольку у них 14 учеников, а во втором классе учится восемь детей... Выходим так, как можем", – объяснила директор гимназии Наталья Золтан.

Директор департамента образования Закарпатской ОГА Марьяна Марусинец отметила, что за достройку помещений в школе отвечает территориальная община.

"У них 119 детей: как они планируют реорганизовывать свою школу – этот вопрос должен выясняться дирекцией совместно с учредителем", – пояснила чиновница.

Село Хмельник входит в состав Каменской территориальной общины. Глава общины Михаил Станинец по телефону сообщил: гимназия была включена в план социально-экономического развития в этом году.

По его словам, хотят:

достроить помещение для размещения начальных классов, спортзал и актовый зал;

обновить фасад;

обустроить подъезд;

обустроить близлежащую территорию;

обустроить спортивную площадку.

"План реализации наверняка будет на 2022 год, потому что у нас было много других важных объектов... В 2022 году мы разработаем ПСД (проектно-сметную документацию – Ред.), приведем это все в соответствие", – сказал глава общины.

По словам Михаила Станинца, после разработки проектно-сметной документации ее должны утвердить на сессии общины. Однако когда именно это будет, сейчас не может сказать.

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